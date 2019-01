Lučenec chce postaviť novú škôlku a zvýšiť kapacitu existujúcich

Nová škôlka s piatimi triedami a kapacitou sto detí má vzniknúť na Ulici F. Lehára, na pozemku, kde stojí budova s niekdajšími nájomnými bytmi mesta.

Lučenec 24. januára (TASR) – Nová škôlka a zvýšenie kapacity existujúcich škôlok je aktuálnym zámerom samosprávy Lučenca, ktorá na tento účel žiada nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Celkové náklady majú podľa projektovej dokumentácie presiahnuť 1,05 milióna eur, pričom oprávnené náklady sú vo výške 670.000 eur.



„Sme si vedomí toho, že zvyšných zhruba 380.000 eur budeme musieť schváliť z vlastného rozpočtu. To spolufinancovanie nie je päťpercentné, ako sme zvyknutí, ale je to vyššia suma. Dúfam však, že to v rozpočte nájdeme a bude to jedna z našich väčších investičných akcií v meste,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková, podľa ktorej je napriek vyššej spoluúčasti pridaná hodnota projektu zrejmá.



Nová škôlka s piatimi triedami a kapacitou sto detí má vzniknúť na Ulici F. Lehára, na pozemku, kde stojí budova s niekdajšími nájomnými bytmi mesta. Tie sú však podľa primátorky už zničené a trvalo neudržiavané. Súčasťou projektu je i revitalizácia okolia, vybudovanie nového ihriska a základná infraštruktúra.



Podľa dôvodovej správy sú v súčasnosti v Lučenci nepostačujúce kapacity materských škôl s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Cieľom tohto projektu je dosiahnuť čo najvyššiu účasť detí vo veku štyri až päť rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Výstavba novej materskej školy vyplýva z dôvodu, že súčasné kapacity materských škôl v meste v súvislosti s priaznivým demografickým vývojom nepostačujú pre umiestnenie všetkých detí, ktorých rodičia žiadajú o umiestnenie do týchto zariadení,“ uvádza sa v správe.