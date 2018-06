Šesť detí nechali rodičia bez dozoru niekoľko dní. Najstaršie má deväť

Deti, z ktorých sú štyri dievčatá a dvaja chlapci, sú vo veku od osem mesiacov do deväť rokov.

Fiľakovo 6. júna (TASR) - Rodičia z Fiľakova nechali svojich šesť detí niekoľko dní samy doma, najmladšie dvojičky pritom nemajú ešte ani rok. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu odloženia dieťaťa.



"V dobe od 1. do 4. júna sa páchatelia náležite nestarali o svoje maloleté deti, o ktoré mali povinnosť sa starať. Z dôvodu, že vycestovali do zahraničia, nechali ich v rodinnom dome vo Fiľakove samy a od uvedenej doby neprejavili o ne žiadny záujem," informovala banskobystrická policajná krajská hovorkyňa Mária Faltániová.



Deti, z ktorých sú štyri dievčatá a dvaja chlapci, sú vo veku od osem mesiacov do deväť rokov. O deti sa podľa Faltániovej postarala suseda, od pondelka 4. júna sú u ich starej mamy vo Fiľakove a postupne sú umiestňované do detských domovov. "Po pobyte rodičov detí polícia pátra. Za takýto zločin hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov," dodala Faltániová.