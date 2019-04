Lučenec: Samospráva vyhlási obstarávanie na investičné služby

Poslanci napokon pred schválením verejného obstarávania hlasovali o výhradách poslankyne Endrődyovej, ani jednu však nepodporili.

Lučenec 1. apríla (TASR) – Samospráva Lučenca vyhlási verejné obstarávanie zákazky s názvom Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec. Jej predpokladaná hodnota na zmluvné obdobie desiatich rokov je viac ako 24 miliónov eur. Mestskí poslanci obstarávanie odsúhlasili na svojom poslednom zasadnutí.



Predmetom zákazky je zabezpečenie činností ako kosenie a údržba verejných priestranstiev, opravy a údržba spevnených plôch a vybraných mestských objektov, drobné stavebné práce, budovanie i údržba miestnych komunikácií, ako aj prevádzkovanie pohrebísk, domov smútku a cintorínske služby. Doteraz ich zabezpečovala spoločnosť Spool, ktorej však v tomto roku končia zmluvné vzťahy so samosprávou.



„Mesto je povinné zabezpečovať tieto služby zo zákona o obecnom zriadení. To znamená, ak sú vážne dôvody na ukončenie zmluvných vzťahov so Spoolom, ktorý má zazmluvnené tieto predmety, je vážny dôvod, aby mesto si túto povinnosť splnilo a verejne ich obstaralo," konštatovala primátorka Alexandra Pivková.



Ako však podotkla poslankyňa Renáta Endrődyová, výsledkom obstarávania by malo byť podľa dôvodovej správy uzavretie zmluvného vzťahu na obdobie desiatich rokov a zmluva by mala mať charakter rámcovej zmluvy „Ja si ale dovoľujem dať do pozornosti zákon o verejnom obstarávaní, podľa ktorého rámcovú dohodu možno uzavrieť maximálne na štyri roky. Je možná výnimka, ale len ak je odôvodnená charakterom zákazky," povedala poslankyňa.



Vec podľa vlastných slov konzultovala aj s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a firmami, ktoré sa verejnému obstarávaniu profesionálne venujú. „Bolo mi povedané, že táto zákazka nie je takéhoto charakteru a teda ideme do rozporu so zákonom," dodala. V rozpore s princípmi uvedeného zákona je podľa nej i umelé spájanie zákaziek. „Zadávať starostlivosť o zeleň, kosenie a správu pohrebísk tomu, kto asfaltuje cesty, je umelé spájanie zákazky, respektíve je to v rozpore s princípmi verejného hospodárenia a korektnej hospodárskej súťaže," upozornila Endrődyová.



Podľa prednostu Mestského úradu Lučenec Igora Kornieta v prípade dĺžky trvania zmluvy položili otázky spoločnosti, ktorá zabezpečuje verejné obstarávanie, a dostali odpoveď, že sú mestá, ktoré takúto zmluvu majú uzavretú na desať rokov. „Čo sa týka zlučovania zákazky, celá súťaž je postavená na systéme, keď jeden súťažiaci môže dať ponuky na všetky tri časti alebo iba samostatne na jednu časť. V žiadnom prípade nejde o spájanie zákaziek," poznamenal prednosta.



Poslanci napokon pred schválením verejného obstarávania hlasovali o výhradách poslankyne Endrődyovej, ani jednu však nepodporili. Rovnako nepodporili ani poslanecký návrh Rút Olšiakovej, ktorá navrhla, aby mesto požiadalo pred vyhlásením súťaže ÚVO o stanovisko.