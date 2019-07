Výstava v Lučenci predstavuje Bibliu v rôznych podobách

Medzi najstaršie exponáty výstavy patrí Biblia písaná švabachom z roku 1766, slovenská Biblia z 18. storočia či stredoveký pergamenový zvitok s časťou knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžišova).

Lučenec 10. júla (TASR) – Rôzne jazykové prevedenia biblií z celého sveta i Slovenska, ale aj jej historické vydania či rôzne netradičné väzby predstavuje aktuálna výstava Biblia na cestách, ktorá je do 18. júla sprístupnená v obchodnom centre Galéria v Lučenci. Vstup na výstavu je voľný.



„Sme radi, že pre mnohých je Biblia knihou kníh, ktorá obsahuje aktuálne posolstvo aj pre súčasnosť, najmä v tejto, v mnohých ohľadoch ťažkej dobe. Biblia dokáže povzbudiť, posilniť, ukázať cestu ku kvalitnému a plnohodnotnému životu a zároveň odpovedá na najdôležitejšie otázky týkajúce sa histórie, súčasnosti a blízkej budúcnosti," uviedol Milan Šurman, lektor a usporiadateľ výstavy.



Medzi najstaršie exponáty výstavy patrí Biblia písaná švabachom z roku 1766, slovenská Biblia z 18. storočia či stredoveký pergamenový zvitok s časťou knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžišova). Na výstave nechýbajú ani novšie biblie zo súčasnosti, ako napríklad Biblia do nepohody, ktorá je vodotesná, či Biblia pre armádu, zabalená do vojenskej maskovacej látky.