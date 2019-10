Lucia Ďuriš Nicholsonová sa vzdáva mandátu poslankyne Starého Mesta

Bratislava 21. októbra (TASR) – Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Lucia Ďuriš Nicholsonová sa vzdáva mandátu miestnej poslankyne bratislavského Starého Mesta. Dôvodom je jej pracovná zaneprázdnenosť súvisiaca s funkciou poslankyne EP a predsedníčky jeho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Ďuriš Nicholsonová o tom informuje na sociálnej sieti.



"Vyskúšala som si to a nejde to. Na dvoch stoličkách medzi Bruselom a bratislavským Starým Mestom sa naozaj nedá sedieť. Nemôžem predstierať, že moja funkcia v EP sa dá skĺbiť s prácou staromestskej poslankyne," uvádza Ďuriš Nicholsonová.



Poslankyňa pri tejto príležitosti poďakovala staromestským voličom, ktorí jej v minuloročných komunálnych voľbách dali hlas. Verí tiež, že náhradník, ktorý zasadne miesto nej do staromestského miestneho zastupiteľstva "bude robiť poctivú prácu."



Po tom, ako sa v tohtoročných eurovoľbách stala Lucia Ďuriš Nicholsonová poslankyňou EP, sa musela vzdať mandátu poslanca Národnej rady (NR) SR, funkciu staromestskej miestnej poslankyne plánovala vykonávať naďalej, keďže jej to zákon umožňoval. "Rokovanie zastupiteľstva je raz za mesiac a mne prospeje nestratiť kontakt s komunitou Starého Mesta, v ktorom mám podporu," uviedla v máji pre TASR. Pripustila však, že ak nebude prácu stíhať, situáciu bude riešiť. Naposledy sa rokovania miestneho parlamentu zúčastnila v júni, z júlového a septembrového bola ospravedlnená.



Problém s tým nemala ani staromestská starostka Zuzana Aufrichtová. "Vedenie Starého Mesta prepája všetky úrovne – komunálnu, mestskú, župnú, národnú a teraz, prostredníctvom Lucie Ďuriš Nicholsonovej, aj európsku," poznamenala.