Ľudia vo Zvolene sa s problémami môžu obracať na svojho policajta

Motiváciou pre spustenie projektu boli aj skúsenosti z minulosti, kedy ľudia vedeli, kto má na starosti práve ich ulicu a na koho sa teda obrátiť v prípade vzniknutého problému.

Zvolen 6. februára (TASR) - Problémy obyvateľov jednotlivých ulíc (rajónov) Zvolena rieši od začiatku roka konkrétny mestský policajt. Mesto tak začalo realizovať v praxi nový a na Slovensku ojedinelý projekt s názvom Spoznaj svojho policajta.



"Spolu 29 mestských policajtov je rozdelených do „vlastných“ rajónov, v ktorých budú pôsobiť častejšie ako v iných častiach mesta," uviedla primátorka Lenka Balkovičová.



Policajti by takto postupne mali čo najlepšie spoznať "svoj" rajón a jeho obyvateľov. Občania ich zas môžu kontaktovať so svojimi podnetmi, týkajúcimi sa otázok verejného poriadku, a to priamo pri hliadkovej činnosti alebo na určenej e-mailovej adrese, či telefónnom čísle.



Motiváciou pre spustenie projektu boli aj skúsenosti z minulosti, kedy ľudia vedeli, kto má na starosti práve ich ulicu a na koho sa teda obrátiť v prípade vzniknutého problému.



"Snažili sme sa rozdeliť rajóny tak, aby jednotliví policajti dostali na starosti práve lokalitu, v ktorej sami žijú. Chceli by sme, aby policajti časom dokonca zorganizovali stretnutie s obyvateľmi, aby sa im predstavili a informovali ich o svojej činnosti," uviedol náčelník mestskej polície Juraj Chabada.



Ako ďalej povedal, projekt takto pomôže skôr a k spokojnosti obyvateľov odstrániť čo najviac problémov, s ktorými sa doteraz na políciu obracali. Podľa neho sa za uplynulé dva roky zvýšil až trojnásobne počet telefonátov občanov na mestskú políciu. Najviac podnetov je na parkovanie v meste, ale stúpa aj počet sťažností na občianske spolunažívanie.