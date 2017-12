Ľuďom v núdzi pomohla v Seredi zbierka Vešiak pomoci

Počas dvoch predvianočných týždňov prinášali pracovníci do jedálne firmy na špeciálne vešiaky teplé oblečenie, deky, vankúše, obliečky či uteráky.

Sereď 28. decembra (TASR) - Do Centra pomoci človeku v Seredi, ktoré poskytuje služby ľuďom bez domova, dorazilo ešte pred Vianocami desať balíkov teplých vecí zo zbierky Vešiak pomoci. Šlo o iniciatívu zamestnancov spoločnosti Amazon, ktorá v tomto meste nedávno spustila svoju prevádzku centra reverznej logistiky.



Počas dvoch predvianočných týždňov prinášali pracovníci do jedálne firmy na špeciálne vešiaky teplé oblečenie, deky, vankúše, obliečky či uteráky, veci, ktoré môžu iným zachrániť život pred podchladením. Zbierka putovala potom do Centra pomoci človeku v Seredi, ktoré je určené ľuďom bez domova, v sociálnej núdzi, v krízovej situácii a ľudom odkázaným na pomoc iných. "Vítame každú pomoc, najmä počas sviatočného obdobia. Sme radi, že spoločnosti nie sú ľahostajné osudy ľudí v núdzi a podieľajú sa na pomoci pre našich klientov," povedala Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia mesta Sereď. Spoločnosť okrem vyzbieraného oblečenia venovala pre znovuotvorenú nocľaháreň aj pätnásť matracov, vďaka čomu sa zvýšila kapacita zariadenia.