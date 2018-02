Lúpežníci zbili muža, musel im otvoriť trezor s vyše 54.000 eurami

Dvaja maskovaní páchatelia zabúchali na vchodové dvere rodinného domu, pričom predstierali, že sú príslušníci PZ vykonávajúci protidrogovú raziu.

Teplý Vrch 1. februára (TASR) – Viac ako 54.000 eur odcudzili dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí v stredu 31. januára v neskorých večerných hodinách vnikli do rodinného domu v obci Teplý Vrch v Rimavskosobotskom okrese. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej začal vyšetrovateľ trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin lúpeže spáchaný v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.



„Dvaja maskovaní páchatelia zabúchali na vchodové dvere rodinného domu, pričom predstierali, že sú príslušníci PZ vykonávajúci protidrogovú raziu. 29-ročnú ženu presvedčili, aby otvorila vchodové dvere. Následne jej strekli do tváre slzotvorný plyn a prikázali jej ľahnúť si tvárou k zemi,“ priblížila Kováčiková.



Jeden z mužov potom podľa jej slov vnikol do domu, kde sa v tom čase nachádzal 41-ročný muž, ktorému okamžite strekol do očí slzotvorný plyn. „Prikázal mu ľahnúť si tvárou k zemi a spútal mu obe ruky. Pýtajúc sa, kde sú drogy, ho pritom opakovane udieral do oblasti hlavy a chrbta, až kým mu poškodený neprezradil, kde je trezor,“ dodala hovorkyňa s tým, že poškodený ho musel za prítomnosti neznámeho páchateľa otvoriť.



„Páchatelia spôsobili odcudzením finančnej hotovosti pre spoločnosť zo Žiliny škodu vo výške viac ako 54.000 eur. 41-ročnému mužovi spôsobili zranenia v oblasti hlavy a chrbtice,“ uviedla Kováčiková, podľa ktorej za takýto skutok hrozí páchateľom trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.