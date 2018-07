PÁTRANIE: Lupič si odniesol z banky v Kráľovskom Chlmci vyše 6000 eur

Pristúpil k pultu a pod hrozbou použitia zbrane žiadal od pracovníčky peniaze. Potom hodil na stôl tašku, do ktorej mu pracovníčka v obave o svoj život a zdravie vložila z pokladnice 6250 eur.

Kráľovský Chlmec 17. júla (TASR) – Polícia pátra po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý v pondelok (16.7.) dopoludnia lúpežne prepadol pobočku OTP Banky v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. Lupič vošiel do pobočky, v ktorej sa v tom čase nachádzalo niekoľko klientov. Podľa doterajších zistení polície mal na sebe biely pracovný overal s kapucňou na hlave, respirátor na tvári a v ruke zbraň.



"Pristúpil k pultu a pod hrozbou použitia zbrane žiadal od pracovníčky peniaze so slovami 'Daj peniaze okamžite, daj peniaze'. Potom hodil na stôl tašku, do ktorej mu pracovníčka v obave o svoj život a zdravie vložila z pokladnice 6250 eur," uviedla v utorok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Páchateľ s lupom potom odišiel na neznáme miesto. Pri prepade nikto neutrpel zranenie.



Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Po páchateľovi polícia intenzívne pátra.





Videozáznam z bezpečnostnej kamery, ktorý zachytil muža podozrivého z tohto skutku, je zverejnený na oficiálnej facebookovej stránke Polície SR. "Touto cestou žiadame o pomoc verejnosť. Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli polícii pri objasnení tohto skutku, môžu občania oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158," konštatovala Mésarová.