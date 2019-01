Lyžovať sa dá už aj z Lomnického sedla

Na 1240 metrov dlhej zjazdovke v Lomnickom sedle je aktuálne 150 centimetrov snehu a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré.

Tatranská Lomnica 12. januára (TASR) – Keďže je v slovenských veľhorách bohatá nádielka prírodného snehu, záujemcovia môžu od soboty lyžovať premiérovo už aj z Lomnického sedla. Na 1240 metrov dlhej zjazdovke v Lomnickom sedle je aktuálne 150 centimetrov snehu a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré.



Z výšky 2190 metrov nad morom je tak pre lyžiarov k dispozícii spolu 5,5 kilometra dlhá trať až do Tatranskej Lomnice. „Otvorené sú aj zjazdovky zo Skalnatého plesa – Esíčka, Generál, Čučoriedky Východ, Čučoriedky Západ a Štart Západ,“ informovala Jana Pisarčíková z Tatry mountain resorts. Ako povedal vedúci lyžiarskych tratí a zasnežovania Ján Kozubík, upraviť sedlo tak, aby sa na ňom dalo lyžovať, sa podarilo presne mesiac od samotného štartu sezóny na umelom snehu. "Zjazdovka z Lomnického sedla je vo veľmi dobrom stave, do karát nám tento rok hralo aj počasie," doplnil.



Pisarčíková pokračovala, že ľudia, ktorí sa venujú úprave a zasnežovaniu Lomnického sedla, sa vždy snažia zachovať čo najviac prírodného snehu. Zjazdovka je podľa nej špecifická a rovnako aj jej úprava. "V exponovanom teréne je miestami sklon viac ako 40 stupňov. Ratrak teda musia vždy ukotviť na kotviaci bod. Toto vozidlo sa pri nočnej úprave navíja vyše kilometrovým lanom o kotviaci bod a postupne sa vyťahuje po zjazdovke," priblížila.



Ide o najvyššie položenú a najstrmšiu zjazdovku na Slovensku. "Najskorší dátum v histórii, kedy sa Lomnické sedlo otváralo, bol 20. november v osemdesiatych rokoch. Jeho sprevádzkovaním sa teda v sobotu skompletizuje počet otvorených zjazdoviek v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici," dodala s tým, že je na nich od 50 do 150 centimetrov snehu.