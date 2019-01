M. Chren: Bratislavu čakajú najhoršie dopravné uzávery v histórii

Dopravné obmedzenia v hlavnom meste budú súvisieť najmä s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne so spustením prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz.

Bratislava 12. januára (TASR) - O pár týždňov čakajú Bratislavu najhoršie dopravné uzávery v histórii. Upozorňuje na to starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren s tým, že okrem ulice Mlynské Nivy budú počas dvoch rokov striedavo uzatvárané rôzne výjazdy na križovatke pod Prístavným mostom. S prvými obmedzeniami treba rátať už v najbližších dňoch.



Dopravné obmedzenia v hlavnom meste budú súvisieť najmä s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne so spustením prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Niektoré úseky ciest v jej okolí budú podľa Chrena uzavreté zrejme od februára na niekoľko mesiacov.



"Diaľnica bude stále otvorená, aj z Petržalky sa bude dať stále ísť do Ružinova a naopak. Nebude sa ale dať ísť na Slovnaftskú - ani z diaľnice, ani z Prístavnej. Kruhový objazd pod Prístavným mostom bude takmer úplne zrušený, a po dokončení stavby o dva roky už vôbec nebude fungovať," spresnil ružinovský starosta na sociálnej sieti.



S prvými obmedzeniami treba rátať už od budúceho týždňa. Od pondelka (14.1.) totiž začne čiastočná uzávera diaľničného zjazdu diaľnice D1 v smere Petržalka – Bratislava centrum z dôvodu realizácie preložky horúcovodu. "Zároveň bude uzavretý jeden jazdný pruh na nájazde na Bajkalskej ulici na kruhový objazd (križovatka Prievoz) v smere od Podunajských Biskupíc," spresnil stavebník.



Na veľké dopravné obmedzenia upozornil nedávno aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, okrem výstavby D4 a R7 je podľa neho na stole aj "silná" požiadavka developera HB Reavis na celkovú uzáveru rekonštruovaného úseku ulice Mlynské nivy v Bratislave. Investor tvrdí, že táto možnosť sa javí ako najlepšie možné riešenie, čo podľa neho potvrdzujú aj odborníci. "Budeme riešiť situácie, keď sa na niekoľko mesiacov zavrú Mlynské nivy, keď sa začne budovať ďalšia etapa D4 a R7," povedal Vallo počas príhovoru na silvestrovských (31.12.) oslavách. Primátor deklaruje, že mesto nepodpíše nič, čo by prekvapilo Bratislavčanov. "Všetci budú musieť počkať, chcem si byť istý, že máme riešenia a že budú Bratislavčania vedieť v dostatočnom predstihu, čo sa chystá," skonštatoval.



Od pondelka (14.1.) dôjde v časti ulice Mlynské nivy k zníženiu počtu jazdných pruhov. Dôvodom je budovanie podzemného kruhového objazdu. V strede ulice zostane prejazdný jeden pruh v každom smere.