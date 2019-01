Lapuníková: Za 100 mil. eur sa nemocnica typu Roosevelt postaviť nedá

Nepoznám zdravotníka, ktorý by projekt novej nemocnice v ktoromkoľvek kúte SR nepovažoval za zhmotnenie svojho sna, uviedla generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta.

Banská Bystrica 30. januára (TASR) – Rekonštrukcia banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice je to jediné reálne, čo vieme urobiť pre pacientov i nás samých. Taký je záver stretnutia lokálnych predstaviteľov v oblasti školstva, územnej samosprávy, štátnej správy a miestnych zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa uskutočnilo v závere uplynulého týždňa na pôde nemocnice. Informovala o tom na oficiálnej internetovej stránke tohto zariadenia generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková ešte pred stredajším rozhodnutím vlády o masívnej rekonštrukcii za viac ako 100 miliónov eur.



"Nepoznám jedného zdravotníka, ktorý by projekt novej nemocnice v ktoromkoľvek kúte Slovenska nepovažoval za reálne zhmotnenie svojho sna. Avšak som aj ekonóm a viem, že 'zdroje' sú to, čo našim predstavám dáva reálne limity a núti nás uvažovať racionálne. To nehovorím len o finančných zdrojoch, ale i ľudských a materiálnych," uviedla Lapuníková.



Ako reagovala na niektoré úvahy v médiách, zdroje sú obmedzené a za 100 miliónov eur, za ktoré sa rekonštrukcia plánuje, vrátane DPH, sa nová komplexná nemocnica typu "Roosevelt" postaviť nedá.



"Nezabúdajme na zrekonštruované operačné sály, urgent a sterilizáciu na špičkovej úrovni, ktoré boli financované z fondov EÚ za 26 miliónov eur. Je tu tiež banskobystrická detská fakultná nemocnica, ktorá bola a ešte bude rekonštruovaná z prostriedkov EÚ v sume okolo 13 miliónov eur, a podotýkam, že udržateľnosť je v tomto prípade garantovaná na päť rokov. V starej budove nemocnice je zrekonštruovaný i Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Toto sú reálne alokované a fungujúce investície do rekonštrukcie, s ktorými systém ráta minimálne do roku 2030," zdôraznila Lapuníková.



Ako poznamenala, podľa slov jedného prednostu na stretnutí sú "rodinným striebrom 'Rooseveltky'" ľudia, ktorí v nej pracujú. Na jednom mieste, v jednom čase, dokážu spolupracovať multidisciplinárne tímy bez toho, aby vznikali neriešiteľné situácie.



"S týmto tvrdením sa absolútne stotožňujem. Akýmkoľvek externým zásahom v podobe delenia kolektívu sa táto symbióza zničí. Ja ako pacient by som za žiadnych okolností nechcela, aby nebola zabezpečená kontinuita v liečbe. Špičková medicína si vyžaduje a bude vyžadovať multidisciplinárny prístup. Pacienta je nevyhnutné zhodnotiť komplexne, a teda mu poskytnúť komplexnú starostlivosť. Len vtedy je to medicínsky i ekonomicky efektívne," dodala Lapuníková.