M. Patakyová: Žilina má na to, aby zvládla integráciu rómskej komunity

Žilina 20. marca (TASR) - Integrácii marginalizovanej rómskej komunity do spoločnosti a zlepšeniu života ľudí v komunite na Bratislavskej ulici v Žiline sa v utorok (19. 3.) okrem iného venovala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na pracovnom stretnutí s primátorom Žiliny Petrom Fiabánem, vedením mesta, pracovníkmi mestského úradu a dobrovoľníkmi komunitného centra, ktorí v tejto lokalite pomáhajú.



Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej ombudsmanka ocenila ochotu žilinskej radnice hľadať riešenia problémov, ktoré boli v minulosti často prehliadané. "Zaujímala ju najmä téma vzdelávania a integrácie žiakov základných škôl (ZŠ) v dôsledku zrušenia ZŠ na Hollého ulici a téma náhradného bývania pre ľudí zo zbúranej bytovky na Bratislavskej ulici na jeseň minulého roka," podotkla Zigová.



"Mesto má na to, aby integráciu marginalizovanej rómskej komunity zvládlo. Napriek tomu, že problém je komplikovaný, jeho riešenie vyžaduje proaktívny prístup a opatrenia, ktoré zabránia šíreniu generačnej dedičnej chudoby. Nepodaním pomocnej ruky tým, ktorí to potrebujú, sa zbytočne prehlbuje spoločenská priepasť a rozdiely vedúce k segregácii rómskej komunity," uviedla verejná ochrankyňa práv.



Mesto má podľa Zigovej záujem zlepšiť nepriaznivú situáciu rómskej komunity a neustále hľadá riešenia, ktoré im pomôžu lepšie a rýchlejšie sa začleniť do bežného života. "Dôkazom toho je i pôsobenie Komunitného centra na Predmestí. Pracovníčky centra vykonávajú viaceré aktivity zamerané na podporu členov komunity na Bratislavskej ulici, pričom snahou mesta je v najbližšom období predĺžiť jeho otváracie hodiny. V súčasnosti komunitné pracovníčky v centre poskytujú členom komunity (najmä rodinám s deťmi) sociálne poradenstvo a sprevádzanie, pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, pomoc pri komunikácii s úradmi a školami, ale i vzdelávacie aktivity pre deti v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov občianskych združení a verejnosti," vysvetlila Zigová.



Za najakútnejšie oblasti, ktoré je potrebné prioritne riešiť, považuje primátor Peter Fiabáne najmä oblasť nájomného bývania, pracovného uplatnenia pre marginalizovanú komunitu, komunitnú prácu a oblasť vzdelávania a aktivít pre deti. "Výstupy zo stretnutia s ombudsmankou zapracujeme do pripravovaného komunitného plánu, ktorý realizujeme v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí. V tomto strategickom dokumente sa práve jeden z viacerých okruhov venuje aj riešeniu problematiky a práci s marginalizovanou rómskou komunitou. Našou snahou je aktívne pristúpiť k problémom aj v tejto komunite a pomôcť ľuďom v ich ťažkých životných situáciách," dodal žilinský primátor.