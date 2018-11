M. Petruško: Chcem, aby boli Košice mestom na celý život

Rozhovor s Martinom Petruškom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Košíc, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Košice 5. novembra (TASR) – O primátorské kreslo v Košiciach sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ako nominant Smeru-SD a SNS, s podporou Strany zelených Slovenska uchádza 45-ročný námestník primátora Martin Petruško, ktorý je od marca tohto roka poverený riadením mesta. Chce pokračovať v rozvojových projektoch, posilniť dôveru Košičanov v samosprávu a primátora, a plánuje tiež zriadiť útvar hlavného inžiniera.



-Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o primátorské kreslo v nasledujúcom volebnom období?-



Pretože chcem pokračovať v doterajších dynamických a prospešných zmenách. Pre mňa ako človeka sú v práci i v živote najdôležitejšie slušnosť a poctivosť. Preto chcem reagovať na kritiku a viesť mesto tak, aby neboli pochybnosti o transparentnosti a korektnosti postupu samosprávy. Aby tu už neboli akékoľvek pochybnosti o čistote a férovosti investícií, aby ľudia boli vtiahnutí do rozhodovania a aby do rozhodnutí v meste videla aj opozícia. Chcem tak posilniť dôveru Košičanov v samosprávu a primátora. Považujem za mimoriadne dôležité, aby vedenie Košíc prihliadalo na dobré nápady a názory bez ohľadu na to, kto ich prináša.



-Hovoríte, že chcete reagovať na kritiku a viesť mesto tak, aby neboli dôvody na pochybnosti o fungovaní mesta. Ako námestník primátora aktuálne poverený riadením mesta ste takéto možnosti nemali?-



Ale áno a od nástupu na pozíciu zastupujúceho primátora som ich aj začal využívať. Myslím, že to môžu potvrdiť aj tunajší politici, aktivisti, novinári a obyvatelia mesta, s ktorými som riešil ich problémy a požiadavky. V tomto prístupe, založenom na ústretovosti a konštruktívnosti, budem pokračovať aj po tom, ak budem zvolený za primátora.



-Aké sú vaše priority, o ktoré sa opierate vo svojej volebnej kampani?-



Mojou prioritou je dosahovať výsledky vo verejnom záujme. Za uplynulé roky sme spoločne dosiahli, že v Košiciach bolo úspešne preinvestovaných takmer 380 miliónov eur z eurofondov a dotácií zo štátneho rozpočtu. Do rozvoja mestskej hromadnej dopravy išlo v rokoch 2012-2018 celkovo 250 miliónov eur. Zrekonštruované a zmodernizované bolo legendárne Kúpalisko ČH, 11 kilometrov električkových tratí, zakúpených 46 nových električiek a 23 nových elektrobusov. Milióny eur boli efektívne použité na opravy a rekonštrukcie materských a základných škôl i opravy chodníkov a ciest. V nasledujúcom funkčnom období chcem v prvom rade dokončiť v Košiciach ďalšie rozpracované alebo pripravované rozvojové projekty. Modernú Košickú futbalovú arénu a Národné tenisové centrum. Nové cyklotrasy a vynovené ulice a opravené chodníky po ďalších súvislých rekonštrukciách. Zmodernizované električkové trate na Sídlisku Nad jazerom, na Alejovej ulici a Južnej triede. Rozšírenie Slaneckej cesty, vybudovanie BUS pruhov a mnohé ďalšie.



-Čo je, podľa vás, najväčší problém Košíc a aké sú potreby ich obyvateľov?-



Najväčší problém vidím v tom, že sme sa vo verejnom živote prestali v Košiciach počúvať. Stratili sme schopnosť dohodnúť sa, dospieť k riešeniam, ktoré sú vo verejnom záujme, teda v prospech väčšiny. Riešenie tohto problému preferujem od začiatku napĺňania mandátu zastupujúceho primátora. Riešenie spočíva v elementárnej ľudskej slušnosti, ale aj v ústretovosti a konštruktívnosti. Preto má u mňa k riešeniu akýchkoľvek problémov mesta v prospech Košičanov otvorené dvere každý – Košičania, koaliční, nezávislí poslanci, politickí oponenti aj aktivisti.





-Sloganom vašej kampane je Košice - mesto na celý život. Čo tým myslíte, resp. čo konkrétne to znamená?-



Znamená to ponúknuť obyvateľom Košíc cennú perspektívu – možnosť prežiť v našom krásnom meste celý život. Nachádzať v ňom v každom období života všetko, čo každý z nás k šťastnému a spokojnému životu nevyhnutne potrebuje. Znamená to zabezpečiť, aby sa darilo v Košiciach aj naďalej skvalitňovať infraštruktúru i služby, verejnú dopravu aj životné prostredie, rekonštruovať materské a základné školy, chodníky a cesty, stavať byty, revitalizovať parky a priestory medzi obytnými blokmi.





-Často hovoríte o pokračovaní rozvoja Košíc. Je vo vašom programe niečo nové a typické pre vás, o čom možno nehovoril ani žiaden z ostatných kandidátov?-



Mesto Košice má útvar hlavného architekta a útvar hlavného kontrolóra, ale nemá útvar hlavného inžiniera, ktorý by mal v kompetencii centrálne, koordinované a preto aj efektívnejšie plánovanie a realizáciu najmä dopravných a iných investičných projektov na území mesta. V našom meste sme v ostatných rokoch svedkami veľkého stavebného boomu, ale niekedy nám chýba premyslená logistika a nadväznosť investičných procesov. Preto je nevyhnutné, aby tu bol odborný útvar, ktorého prioritou bude efektívna koordinácia a plánovanie investičných akcií v skvalitňovaní infraštruktúry mesta Košice.



-V čom vidíte potenciál mesta a ako ho chcete z pozície primátora využiť?-



Výsledky toho, čo Košičania dokážu, sú predsa vidieť na každom kroku. Nemusíme teda hovoriť o potenciáli, hovorme o dosiahnutých výsledkoch. Kto chce, vidí a váži si ich. Je toho naozaj dosť, čo sa v uplynulých rokoch podarilo a vďaka čomu sú Košice najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestom na Slovensku.





-Jednou z dlhodobých tém, ktoré v Košiciach rezonujú, je aj parkovanie. Aký model preferujete a ako sa mesto v súčasnosti pod vaším vedením zachová po súdnom nariadení?-



Proti súdnemu rozhodnutiu sme sa odvolali, podali sme už aj žalobu na EEI. Chcem to isté, čo Košičania. Aby parkovací systém spravovalo mesto a nie súkromná firma, aby príjem z výberu parkovného smeroval do mestskej pokladnice a nie na bankový účet podnikateľského subjektu. Mestská polícia Košice sa pripravuje po všetkých stránkach na to, aby od začiatku roka 2019 mohla prevádzkovať systém spoplatneného parkovania v našom meste a aby fungoval tak, ako má v centrálnej mestskej zóne aj v desiatich rezidentských lokalitách.





-Košice získali nielen titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, ale aj Európske mesto športu 2016. Mnohí však kritizujú to, že v Košiciach šport upadá. Spomínajú Good Angels, problémy s Angels arénou a aktuálne sa hovorí aj o ohrození EYOF 2021. Ako to chcete zlepšiť?-



Košice sú stále mestom športu, rekreačného aj profesionálneho. V Košiciach sú ľudia, ktorí milujú aktívny pohyb a sú skvelými športovými fanúšikmi. Titul Európske mesto športu 2016 Košice nezískali náhodou. Nedostali ho zadarmo. Práve vďaka Košičanom si ho plne zaslúžili. Mesto Košice podporuje rozvoj športu ako žiadne iné na Slovensku. Napríklad pre mládežnícky futbal dávame najviac spomedzi všetkých slovenských miest. Najmä pre mladé talenty staviame novú modernú Košickú futbalovú arénu. Pre talentovaných tenistov, ktorých je v Košiciach a okolí naozaj mnoho, začneme čoskoro stavať moderné Národné tenisové centrum. Vďaka tomu, že Košice v roku 2021 zorganizujú letný Európsky olympijský festival mládeže, získajú sľúbenú podporu od Slovenského olympijského výboru na ďalšiu výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry.





-V podateľni magistrátu bývajú pomerne často odovzdávané petície, ktorými sa ľudia snažia zabrániť výstavbe ďalších bytov, polyfunkčných budov a pod. Aké možnosti, podľa vás, existujú, aby boli spokojní investori aj obyvatelia?-



Myslím, že spočívajú v efektívnejšej spolupráci s mestskými časťami. Ich samosprávy majú k občanom najbližšie a preto je dôležité, aby odborné referáty mesta komunikovali v prípade posudzovania investičných zámerov práve prostredníctvom miestnych samospráv s obyvateľmi dotknutých lokalít. Na druhej strane, aj samotní investori musia venovať ostatok času a energie, aby o správnosti svojich zámerov presvedčili v prvom rade obyvateľov lokalít, do ktorých chcú svoje projekty umiestniť.