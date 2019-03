M. Šefčovič vyhral v Košickom samosprávnom kraji v okrese Sobrance

Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 49,68 percenta hlasov, Šefčovič 15,24 percenta.

Košice 17. marca (TASR) - V Košickom samosprávnom kraji (KSK) zvíťazila v sobotňajšom (16. 3.) prvom kole prezidentských volieb Zuzana Čaputová so ziskom 38,97 percenta platných hlasov. Na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič s 18,12 percentami platných hlasov, ktorý v rámci KSK vyhral len v okrese Sobrance, kde druhú pozíciu obsadil Štefan Harabin. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V rámci celého KSK skončil po Čaputovej a Šefčovičovi na treťom mieste Harabin (15,21 percenta). Nasledovali Marian Kotleba (10,40 percenta), František Mikloško (5,49 percenta), Béla Bugár (4,01 percenta), Milan Krajniak (3,57 percenta) a Eduard Chmelár (2,53 percenta).



Menej ako jedno percento platných hlasov získali Martin Daňo (0,62 percenta), Róbert Švec (0,26 percenta), Juraj Zábojník (0,22 percenta), Ivan Zuzula (0,18 percenta) a Bohumila Tauchmannová (0,15 percenta). Voliči odovzdali svoj hlas aj tým, ktorí sa kandidatúry vzdali - Robert Mistrík získal 0,14 percenta a József Menyhárt 0,07 percenta hlasov.



Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 49,68 percenta hlasov, Šefčovič 15,24 percenta, Harabin 14,14 percenta, Kotleba 6,24 percenta a Mikloško s 5,99 percentami platných hlasov uzavrel prvú päticu.



Vo všetkých okresoch Košického kraja okrem Sobraniec vyhrala v prvom kole Čaputová. V spomínanom okrese skončila tretia, keď získala 19,10 percenta hlasov. Viac ľudí volilo Šefčoviča (27,51 percenta) aj Harabina (24,69 percenta).



Takmer vo všetkých 11 okresoch KSK tvorili prvú najúspešnejšiu trojicu Čaputová, Šefčovič a Harabin. V okresoch Rožňava a Gelnica sa na tretej pozícii umiestnil Kotleba. V Rožňavskom okrese získal len o 1,35 percenta menej ako Šefčovič, Čaputová získala 39,66 percenta hlasov. V okrese Gelnica dosiahla 26,06 percenta, Šefčovič 23,78 percenta a Kotleba 18,65 percenta.



Najmenšie rozdiely medzi Čaputovou a Šefčovičom, ktorí sa stretnú v druhom kole prezidentských volieb (30. 3.), boli v okresoch Gelnica (2,28 percenta), Michalovce (4,82 percenta) a Trebišov (9,98 percenta).



Najsilnejšiu pozíciu mala Čaputová v okrese Košice I, kde získala 53,04 percenta hlasov a Šefčovič 13,33 percenta. V tomto okrese bol zároveň najtesnejší rozdiel medzi druhým a tretím umiestnením. Harabin získal o 0,08 percenta menej ako Šefčovič.



Prvú päticu vo väčšine okresov KSK uzatváral František Mikloško. V okresoch Trebišov, Rožňava a Michalovce to bol Béla Bugár.