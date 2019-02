M. Válek je navrhnutý na čestného občana Trnavy in memoriam

Čestné občianstva in memoriam nie sú pre Trnavu výnimočné. Takto si mesto uctilo viacerých rodákov.

Trnava 8. februára (TASR) – Básnik, bývalý minister kultúry Miroslav Válek by sa mal stať čestným občanom svojho rodného mesta Trnava in memoriam. Rozhodnú o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojej februárovej schôdzi, na ocenenie ho nominovala špeciálna komisia z návrhov, ktoré každoročne podáva verejnosť. Ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a jej dobré meno, udeľuje Trnava od roku 1996.



Čestné občianstva in memoriam nie sú pre Trnavu výnimočné. Takto si mesto uctilo viacerých rodákov, napríklad herca Martina Gregora (za rok 1997), režiséra Jozefa Režuchu a futbalového trénera Antona Malatinského (za rok 1996), spisovateľa Gustáva Viktoryho (1997), novinára Karola Ježíka (1998), olympijského víťaza, zápasníka Jozefa Herdu (2006), utečenca z koncentračného tábora, spoluautora správy pre medzinárodné spoločenstvo Alfréda Wetzlera, spolu s Rudolfom Vrbom (2007), takisto aj vedca, endokrinológa, kandidáta na Nobelovu cenu Richarda Kvetňanského (2016). Rovnaké ocenenie majú aj naturalizovaní Trnavčania, ako kňaz a maliar Teodor Tekel (2012), básnik Andrej Žarnov (2008), básnik Svetloslav Veigl (2000), biskup Július Gábriš (1997) a ďalší.



Čestné občianstvo bolo v priebehu rokov udelené viac ako trom desiatkam žijúcich osobností. Za rok 2018 je navrhnutý za činnosť v oblasti kultúry držiteľ Ceny mesta Trnava lekár Bohumil Chmelík a priekopník ornitológie Branislav Matoušek. Na Cenu mesta sú navrhnutí archeológ, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami a pri príležitosti 180. výročia založenia Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave za prezentáciu diel skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Za úspešnú reprezentáciu mesta Trnavy a trénerskú činnosť je navrhnuté Jánovi Ďalákovi udelenie Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava.



Ocenenia udeľujú na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvú marcovú nedeľu.