Progresívne Slovensko a Spolu by chceli za primátora M. Valla

Bratislava 24. apríla (TASR) - Mimoparlamentné Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko podporujú architekta, aktivistu a hudobníka Matúša Valla v kandidatúre na post primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Vallo podpísal dohodu s predsedami oboch strán, do volieb pôjdu spoločne. Oznámili to na utorňajšej tlačovej konferencii.



Zlučovať sa však neplánujú a spoločný postup sa týka len Bratislavy. Podľa dohody budú do všetkých miestnych zastupiteľstiev a do mestského zastupiteľstva kandidovať na jednej kandidátnej listine Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a skupina nezávislých kandidátov združených v Teame Vallo. "Som presvedčený, že touto dohodou robíme veľký krok vpred. Naša dohoda nie je mocenská, ale je to programová dohoda. Zároveň naša dohoda zabezpečuje aj to, že Bratislava bude mať podporu aj v širších súvislostiach smerom k vyššiemu územnému celku, parlamentu alebo k vláde," povedal Vallo.



Spoločný program bude vychádzať z Plánu pre Bratislavu a 11 spoločných programových téz, ktoré sa týkajú napríklad rozvoja mesta, dopravy, verejného priestoru, zelene či kultúry. Predseda Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý tvrdí, že Vallo je kvalitným kandidátom a stojí za ním silná komunita. "Druhým predpokladom, ktorý je pre nás podstatný, je plán, mapa toho, čo chcete urobiť. Matúš so svojím tímom pripravili mimoriadne kvalitný a obsiahly plán," zdôvodnil podporu.



Podľa dohody je cieľom zmeniť politické pomery v Bratislave a vyhrať primátorské voľby. Signatári sa zaviazali spolupracovať pred i po voľbách na všetkých úrovniach hlavného mesta a počas celého volebného obdobia v spoločných poslaneckých kluboch presadzovať dohodnutý program. Otvorení sú aj dohode s ďalšími politickými stranami, ktoré sa dokážu pripojiť k spoločnému plánu. Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Ivana Štefunka postupuje Vallo správnym smerom, má víziu, plán, ľudí i entuziazmus. "Matúš urobil s tímom knihu, ktorá hovorí o jasnej budúcnosti Bratislavy. Ja i Progresívne Slovensko sme jej uverili," povedal.



Vallo je naďalej prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy. Svoju kandidatúru oznámil v polovici februára. Primátorský post zvažuje bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Rovnako aj starostovia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa zo Záhorskej Bystrice a Ján Mrva z Vajnôr. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, uvažuje tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou v tohtoročných komunálnych voľbách.