M. Vallo: Chcem vrátiť dôveru Bratislavčanov v ich mesto

Bratislava 18. októbra (TASR) – Bratislava sa v rebríčku transparentnosti samospráv, ktoré uverejnila v utorok (16.10.) nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS), prepadla o 25 miest a s priemerným skóre 59 percent skončila v rebríčku na 42. mieste. Matúš Vallo, ktorý kandiduje na primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách, na štvrtkovej tlačovej konferencie uviedol, že chce vrátiť dôveru Bratislavčanov v ich mesto.



Dôveru chce získať tak, že bude rozhodnutia robiť spolu s obyvateľmi na základe dát a informácií a následne ich bude zverejňovať a na otázky obyvateľov bude odpovedať. Vallo konštatoval, že Bratislava sa v hodnotení transparentnosti samospráv podľa TIS prepadla v šiestich z 11 hodnotených oblastí. "Bratislava v šiestich oblastiach získala skóre nižšie, ako je slovenský priemer," skonštatoval.



Jednou z oblastí, v ktorej podľa Valla získalo hlavné mesto nízke skóre, je oblasť obecných podnikov a organizácií. "Mesto zlyháva v informovaní o riadení a fungovaní mestských firiem. Zároveň nemá zverejnené výročné správy všetkých mestských firiem s väčšinovým vlastníctvom samosprávy, a teda občania sa nedozvedia, ako tieto firmy fungujú," poznamenal Vallo. V tomto smere by chcel nastaviť štandardy informovania o fungovaní mestských firiem, ich výkonnosti a dosahovaní čiastkových aj globálnych cieľov.



Slabé skóre (38 percent) dosiahla Bratislava aj v kategórii predaj a prenájom majetku. "Mesto nezverejňuje ani spätne informácie o výsledkoch obchodných súťaží na predaj a prenájom verejného majetku a rovnako chýbajú aj zápisnice z priebehu obchodných súťaží," povedal Vallo. Vo svojom pláne pre Bratislavu počíta napríklad aj s komplexným auditom majetku. Za Achillovu pätu bratislavskej samosprávy označil Vallo oblasť verejného obstarávania.



Prvenstvo v rebríčku transparentnosti miest obhájil Vranov nad Topľou so skóre 87 percent a na úplnom konci skončilo Humenné (32 percent).



Primátorom Bratislavy chce byť deväť mužov a jedna žena. Okrem architekta a hudobníka Matúša Valla, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, je medzi nezávislými kandidátmi súčasný šéf Ivo Nesrovnal, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. O post bratislavského primátora sa bude uchádzať aj advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš. Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.



Voľby do orgánov samospráv obcí a miest sa budú konať 10. novembra.