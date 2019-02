Vallo: Je veľmi skoro hovoriť, či sa to zvládlo, čakáme na ďalšie dni

Primátor Bratislavy tvrdí, že v hodnoteniach dopravnej situácie sú zatiaľ opatrní.

Bratislava 18. februára (TASR) - Je veľmi skoro hovoriť, či sa to zvládlo, alebo nezvládlo, čakáme na ďalšie dni a dáta. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v súvislosti s prvým náporom na dopravu v hlavnom meste pre rozsiahle obmedzenia, ktoré od piatka (15. 2.) postupne nastali na križovatke Prievoz a na ulici Mlynské nivy. Vallo uviedol, že na dopravnú situáciu sa snažia operatívne reagovať. V pondelok v noci vyznačia na Gagarinovej ulici, v pruhu určenom pre MHD a nákladné vozidlá, aj vodorovné dopravné značenie. Na otočke na križovatke Bajkalská - Prievozská umiestnia do slepého pruhu zábrany, aby do neho vodiči nevchádzali.



Primátor tvrdí, že v hodnoteniach dopravnej situácie sú zatiaľ opatrní. "Podľa dát a údajov, ktoré máme za pondelkové predpoludnie, tak doprava fungovala a každý sa dostal do cieľa v normálnom čase," povedal. Primátora potešilo, že MHD išla rýchlejšie a bolo v nej množstvo ľudí. Deklaruje, že aj niekoľkominútové meškania sa budú snažiť eliminovať. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000, kde môžu hlásiť vodiči problémy v doprave, alebo klásť otázky, v pondelok do 16.00 h zaznamenali vyše 70 telefonátov. "Je veľmi skoro čokoľvek hovoriť. Budeme vyhodnocovať dáta aj z MHD. Čakajú nás nasledujúce týždne, ktoré rozhodnú, či tento polrok prežijeme v rámci dopravy v pokoji, alebo nie," vyhlásil primátor. Ako tvrdí, v pondelok boli ľudia zatiaľ veľmi opatrní a zisťovali čo a ako.



Vedenie mesta i polícia teraz pozorne sledujú poobedňajšiu dopravnú špičku v Bratislave. "Napäto čakáme a sledujeme to. Uvidíme, akým spôsobom si vodiči odchádzajúci z Bratislavy poradia. Urobili sme všetko preto, aby to fungovalo. Netvrdíme, že to bude hneď dnes alebo zajtra, potrebujeme zopár dní na vyladenie," priznal Vallo. Šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler upozornil, že hoci pondelňajšia ranná dopravná špička v Bratislave bola aj napriek rozsiahlym obmedzeniam zvládnutá, otázne je, čo nastane na cestách popoludní. Poukázal na výjazd z centra mesta na Gagarinovej ulici, ktorý je pre osobné automobily zúžený na jeden pruh. Práve tu podľa neho môže pre dopravu vzniknúť veľký problém.



V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave, alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to, kde je aj online prenos z dopravných kamier.



V popoludňajšej špičke hlásili vodiči zdržanie do 15 minút

V popoludňajšej dopravnej špičke v Bratislave hlásia vodiči zdržanie do 15 minút. Takýto čas si vodiči postoja v kolóne na Hradskej a Gagarinovej smerom do mestskej časti Vrakuňa. Kolóna je aj pred Stupavou smerom z Bratislavy. Vodiči sa tu zdržia do desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči hlásia nehodu na nábreží v Bratislave smerom do Karlovej Vsi, blokovaný je čiastočne jeden pruh a šoféri sa zdržia nárazovo. Aplikácia Waze hlási zdržanie a kolóny v Bratislave na diaľničnom obchvate, a to najmä na Prístavnom moste a jeho okolí. Vodiči si v kolóne postoja na Záhradníckej a Miletičovej, Šancovej, Mýtnej, Radlinského a Pionierskej. Taktiež aj Dostojevského rade, Landererovej či Karadžičovej. Google Maps informuje o zdržaniach aj na Lamačskej ceste, Palisádach i na Mickiewiczovej.



