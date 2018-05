Vallo:Oddelenie sociálnych vecí v Bratislave nemá bezbariérový prístup

Magistrát tvrdí, že takýchto klientov vybavuje v priestoroch oddelenia vzťahov s verejnosťou.

Bratislava 19. mája (TASR) – Oddelenie sociálnych vecí bratislavského magistrátu sa presťahovalo do budovy na Bielej ulici s chýbajúcim bezbariérovým prístupom. Upozornil na to kandidát na bratislavského primátora v tohtoročných voľbách Matúš Vallo. Klienti oddelenia, ktorí majú problém s pohybom, sa podľa neho do nových priestorov nedostanú. Magistrát tvrdí, že takýchto klientov vybavuje v priestoroch oddelenia vzťahov s verejnosťou.



Cestu klientom na oddelenie podľa Valla komplikuje niekoľko poschodí úzkeho točitého schodiska a chýbajúci výťah. "Nemyslím si, že v budove na Primaciálnom námestí to bolo všetko ideálne z hľadiska bezbariérovosti, vrátane vybavenia zariadení, ale určite to nebol takýto horolezecký výstup," povedal. Klientmi tohto oddelenia sú podľa neho často ľudia, ktorí sa nachádzajú v komplikovanej životnej situácii, ktorá môže súvisieť práve s nejakou formou zdravotného postihnutia. Ako tvrdí, náročné schodisko môže spôsobovať problémy aj seniorom alebo matkám s kočíkom.



"Považujem to za prejav neohľaduplnosti vedenia magistrátu, že z množstvá budov, ktoré spravujú, sa rozhodli umiestniť toto oddelenie práve do priestorov s veľmi náročným prístupom. Podľa slov pracovníčok oddelenia musia klientov so zhoršenými pohybovými schopnosťami vybavovať na ulici, kde chýba súkromie a dôstojné podmienky na riešenie často citlivých problémov klientov," tvrdí Vallo. Poukazuje aj na to, že chýba označenie zvončekov a na webe je niekoľko mesiacov uvedená stará adresa oddelenia. Takýto prístup je podľa neho porušením dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.



Magistrát argumentuje, že presťahovanie jedného z odborných oddelení magistrátu do nových priestorov bolo nutné z technicko-organizačných dôvodov. "Do dnešného dňa nebol hendikepovaný klient, ani matka s kočíkom nevybavení z dôvodu, že sa fyzicky nedostal na oddelenie sociálnych vecí, pretože toto oddelenie vybavuje klientov v priestoroch oddelenia vzťahov s verejnosťou," povedala pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer. Tu je v prípade potreby, s prihliadnutím na povahu problému klienta, súkromná zóna. Ak klient zavolá a dohodne si stretnutie s príslušným pracovníkom oddelenia sociálnych vecí, tak sa podľa Onufer stretnutie opäť uskutoční na oddelení vzťahov s verejnosťou.



"Odmietame tvrdenie, že sa klienti vybavujú v priestoroch nádvoria či nebodaj ulice. Oddelenie sociálnych vecí je z ulice riadne označené na vstupnej bráne," podotkla.