Maďarskí návštevníci na juhu BBSK vyhľadávajú z jedál hlavne halušky

Bryndzové halušky sú regionálnym špecifikom aj v niektorých maďarských krajoch, napríklad v dedine Hollókő v maďarskej časti regiónu Novohrad.

Rimavská Sobota/Fiľakovo/Šiatorská Bukovinka 1. apríla (TASR) – Klasické bryndzové halušky sú najžiadanejším jedlom, ktoré v reštauračných zariadeniach na juhu Banskobystrického kraja (BBSK) vyhľadávajú maďarskí turisti pri návštevách tohto regiónu. Uviedol to odborník na turizmus a poslanec Zastupiteľstva BBSK Ľubomír Motyčka, ktorý o tejto zaujímavosti informoval na poslednom zasadnutí krajských poslancov v Lučenci.



„Tu na juhu úplne automaticky volám po tom, aby tu bola kuchyňa slovenská a maďarská, a aby sa navzájom dopĺňali. Pri svojej návšteve v informačnom centre vo Fiľakove som k tomu len tak mimochodom dodal, že to nemusia byť iba prvoplánové halušky, že to môže byť aj niečo iné. No a oni mi na to s úsmevom odpovedali, že tí hostia, ktorí k nám prichádzajú z Maďarska, chcú všetci práve halušky,“ priblížil pre TASR Motyčka, ktorý dve desaťročia vlastnil časopis o cestovaní a dodnes má blog o cestovnom ruchu. „Na základe svojich cestovateľských skúseností tento záujem o halušky chápem. Napríklad ja si pri návšteve maďarského mesta Salgótarján vždy dávam miestnu špecialitu – rebierko,“ dodal.



Jeho slová potvrdil aj primátor Fiľakova Attila Agócs, podľa ktorého je medzi maďarskými návštevníkmi badať o naše národné jedlo záujem. „Predstavte si situáciu toho turistu, ktorý ide do cudzieho štátu. Samozrejme, že sa chce stretnúť aj v oblasti gastronómie s nejakou národnou či etnickou špecialitou,“ podotkol primátor. Podľa neho si Maďari v prípade Slovenska takúto špecialitu spájajú práve s haluškami, hoci tie sú regionálnym špecifikom aj v niektorých maďarských krajoch, napríklad v dedine Hollókő v maďarskej časti regiónu Novohrad.



Skúsenosti so záujmom Maďarov o halušky má aj rimavskosobotský mestský poslanec Štefan Baláž, ktorý pochádza z dediny Šiatorská Bukovinka priamo na hraniciach s Maďarskom a podľa vlastných slov sa tam vracia každý týždeň. „Chodievam na večere a hlavne na obedy do miestnych reštaurácií. Som prekvapený, že možno 70 až 80 percent Maďarov si v nich dáva práve halušky,“ poznamenal Baláž s tým, že turisti si toto jedlo často berú aj so sebou v plastových nádobkách.



Na úsmevnú príhodu v spojitosti s haluškami a maďarskými turistami si spomína aj náčelník Mestskej polície v Rimavskej Sobote Peter Berecz. „Bolo to približne pred desiatimi rokmi. Na tiesňovú linku sme dostali hlásenie, že maďarskému autobusovému zájazdu sa stratil jeden účastník. Naša hliadka ho pomáhala nájsť a nakoniec vysvitlo, že v meste zablúdil, keď hľadal reštauráciu, kde by mohol vyskúšať halušky,“ povedal Berecz.