Maďarský horolezec neprežil 250-metrový pád spod Kolového štítu

Zo Starého Smokovca smerovala na miesto nehody ďalšia skupina záchranárov HZS.

Vysoké Tatry 15. júla (TASR) – Maďarský horolezec neprežil pád spod Kolového štítu vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že jeho pád smerom do Kolovej doliny nahlásili v pondelok krátko po 7.00 h.



„O pomoc požiadal prostredníctvom aplikácie HZS jeho spolulezec, ktorý sa nachádzal na hrebeni, približne 50 metrov pod vrcholom Kolového štítu. Súbežne s hovorom sme tak mali k dispozícii aj presné GPS súradnice miesta nehody,“ uvádza HZS na svojej stránke. O súčinnosť požiadali posádku leteckých záchranárov z Popradu. Priamo k postihnutým sa nebolo možné pre zlú viditeľnosť a silný vietor zo vzduchu dostať. Postupne boli z heliportu v Starom Smokovci do Červenej dolinky, keďže inde to pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné, vrtuľníkom VZZS vyvezení dvaja záchranári HZS. K horolezcovi už postupovali pozemne.



Zo Starého Smokovca smerovala na miesto nehody ďalšia skupina záchranárov HZS. „Žiaľ, 40–ročný horolezec pri približne 250-metrovom páde utrpel poranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza ďalej HZS. Telesné pozostatky v súčinnosti s Letkou Ministerstva vnútra SR letecky transportovali k Chate pri Zelenom plese a odtiaľ terénnym automobilom HZS do Ždiaru, kde telo odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR. S druhým horolezcom záchranári HZS zostúpili na chatu.