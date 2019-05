Magistrát: Bratislava premárnila roky odkladaním problému s parkovaním

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu.

Bratislava 15. mája (TASR) - Schváliť podobu parkovacej politiky, ktorá nič nevyrieši, si Bratislava nemôžeme dovoliť, mesto už premárnilo odkladaním problému s parkovaním celé roky. Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát. Reagoval tak aj na prvé výsledky rokovania zastupiteľstiev mestských častí o mestskom návrhu parkovacej politiky a o návrhu zmeny štatútu hlavného mesta. Mestom navrhovanú reguláciu parkovania nateraz nepodporili v Starom Meste a vo Vrakuni. Naopak, zelenú jej dala Dúbravka.



"Vnímame, že s poslancami miestnych zastupiteľstiev (aj tých, kde parkovacia politika neprešla) sa zhodujeme na potrebe zavedenia parkovacej politiky, naše názory sa líšia pri niektorých jej detailoch," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Nájsť kompromis medzi návrhmi, ktoré parkovaciu politiku ešte zlepšia, a ktoré ju už v praxi robia nefunkčnou, nebude podľa jeho slov ľahké. Magistrát chce preto ešte viac vysvetľovať, argumentovať a predkladať aj ďalšie fakty.



Dúbravskí poslanci súhlasia s vnútromestskými legislatívnymi zmenami, ktoré smerujú k zavedeniu parkovacej politiky v Bratislave. Miestni poslanci Starého Mesta a Vrakune však žiadajú mesto materiál k parkovacej politike či k zmene štatútu dopracovať. "Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia," povedal staromestský poslanec Boris Ažaltovič. Jeho poslanecká kolegyňa Viera Satinská uviedla, že podporuje reguláciu parkovania, avšak prekáža jej na tom rýchlosť a bezhlavosť. "Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v podkladoch," povedala. Staromestská poslankyňa Dana Kleinert vyjadrila ľútosť nad rozhodnutím staromestského zastupiteľstva. Ako uviedla na sociálnej sieti, "vytĺkanie politického kapitálu je pre niektorých poslancov prednejšie, ako zdravá argumentácia a oboznámenie sa s témou".



"Nie je to v štádiu, že by to poslanci definitívne odmietali. Poslanci sa viackrát vyjadrili, že sú za parkovaciu politiku. Chcú však dopracovať materiál, čo je podľa mňa možné do týždňa, či do dvoch týždňov. Ak to bude dopracované, som ochotný zvolať ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo ešte do konca mája, aby sme sa k tomu mohli definitívne vyjadriť," povedal pre TASR starosta Vrakune Martin Kuruc. K parkovacej politike sa v najbližších dňoch budú vyjadrovať aj ďalší miestni poslanci mestských častí.



Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh všeobecne záväzného nariadenia k pripravovanej parkovacej politike. Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať mestu oficiálne pripomienky. O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.



Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.



