Majiteľ Domu odborov ešte nechce komunikovať, aké má s budovou zámery

Spoločnosť Trnavské Mýto nechce zatiaľ zverejniť detaily, argumentuje aj náročnosťou a rozsahom projektu.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Budúcnosť Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte nie je verejnosti naďalej jasná. Hoci budova a priestor pred ňou má od roku 2017 nového majiteľa — spoločnosť Trnavské Mýto (v minulosti First SPV), za ktorou stoja developeri Immocap Group a YIT, tí aj v tejto chvíli považujú akúkoľvek komunikáciu na túto tému za predčasnú. Hlavné mesto deklaruje, že s majiteľom aktívne komunikuje. V záujme samosprávy je zachovať kultúrnu funkciu, a teda veľkokapacitnú sálu.



Spoločnosť Trnavské Mýto nechce zatiaľ zverejniť detaily, argumentuje aj náročnosťou a rozsahom projektu. Tak ako v minulosti, tak aj teraz uviedla, že chce priniesť kvalitný mestotvorný projekt regionálneho významu so zachovaním kultúrno-spoločenskej funkcie. "Momentálne sa nachádzame v pracovnom procese, ktorý zatiaľ nemá konkrétne výstupy na prezentáciu a publikovanie. Po nedávnych komunálnych voľbách pokračujeme v prípravách a intenzívnom dialógu s novým vedením mesta a mestskou časťou. Našou prioritou je ďalej postupovať v súlade s ich predstavami a smerovaním," povedala firma pre TASR.



Deklaruje, že spolupracuje s tímom odborníkov, aby bližšie pochopila aktuálne potreby zóny a kultúrneho spektra záujemcov a dokázala naplniť ich požiadavky v prostredí. Ako podotkla, ambíciou je vytvoriť kvalitný projekt, ktorý do tohto "dlhodobo zanedbaného verejného priestoru" vráti život, aj v súvislosti s oživeným záujmom o železničnú trať Filiálka. "Územie Trnavského mýta spolu s Istropolisom a jeho okolím, považujeme za jeden z kľúčových dopravných a spoločenských priestorov v Bratislave, ktoré sú momentálne neudržiavané, ale zároveň sú veľkou príležitosťou na zlepšenie verejného života nielen pre obyvateľov v susedných štvrtiach, ale aj v celom meste," povedala spoločnosť. Ako tvrdí, v súčasnosti je v úvodnej fáze projektu, ale keď bude disponovať konkrétnejšími výstupmi, verejnosť bude informovať.



Práce, ktoré sa momentálne vykonávajú v okolí Domu odborov, súvisia podľa firmy výlučne s prípravou fan zóny pri príležitosti májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, ktoré organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja. "Príprava zóny na pozemku pred Istropolisom nijako nesúvisí so samostatnou budovou. Všetky úpravy vonkajšieho priestoru sú výlučne v kompetencii organizátora majstrovstiev a nebudú nijakým spôsobom zasahovať do existujúceho projektu Istropolisu. Roky nefunkčný podstavec bol odstránený z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov fan zóny," uviedla spoločnosť.



Organizácia DOCOMOMO Slovensko v utorok (9. 4.) upozornila na architektonické hodnoty a spoločenský význam Domu odborov. Vyzvala preto predstaviteľov samospráv a aj vlastníkov nehnuteľnosti, aby deklarovali svoje zámery v území a predložili ich na verejnú diskusiu. Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že v marci sa primátor Matúš Vallo spolu so svojimi poradcami stretol so zástupcami spoločnosti Immocap Group. "Predmetom rokovania bol stav projektu v lokalite súčasného Istropolisu a proces medzinárodnej architektonickej súťaže, ako aj potreba mesta na zachovanie kultúrnej funkcie a dopravného riešenia. Primátor zdôraznil, že je v záujme mesta zachovať kultúrnu funkciu, a teda veľkokapacitnú sálu," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Obe strany sa dohodli na ďalších konzultáciách aj za účasti spoločnosti YIT.



"Vlastníkovi som tlmočil to, čo som hovoril ešte predchádzajúcemu majiteľovi - som presvedčený, že kultúra sa musí v Istropolise zachovať. Očakávam, že majiteľ sa pustí do zmysluplnej modernizácie Istropolisu aj jeho okolia tak, aby naďalej slúžil aj ako multifunkčný spoločensko-kultúrny stánok. Pri každom prebiehajúcom konaní môžeme pripomienkovať projekt tak, aby bol v súlade s územným plánom a v súlade s platnou legislatívou," uviedol pre TASR starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.



Starosta chápe, že budova nespĺňa požiadavky modernej doby, ľudí a mesta. Dom odborov sa však podľa neho musí riešiť tak, aby projekt využil unikátnosť miesta a zachoval funkciu spoločensko-kultúrneho stánku, pretože budova nesmie skončiť ako Park kultúry a oddychu (PKO).



"Dovolím si polemizovať s tvrdením, že sa 'zasiahlo do časti budovy'. Pred Istropolisom bol odstránený podstavec, na ktorom už pár desaťročí nie je žiadna socha. Bustu komunistického odborára Zupku našli majitelia Istropolisu v jednom zo skladov a pred časom ju vrátili jej autorovi, respektíve jeho galérii," povedal Kusý. Potvrdil, že práce v okolí Domu odborov súvisia s prípravou fan zóny pre šampionát v ľadovom hokeji. "Budú vykonané aj ďalšie úpravy pozemku v rámci pripravovanej zóny, ale žiadne z týchto aktivít sa netýkajú budovy Istropolisu," podotkol.