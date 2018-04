Do električky smerujúcej z bratislavskej Petržalky do centra mesta nastúpil pes bez majiteľa.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Skupina českých turistov oslovila počas nedeľného Bratislavského maratónu hliadku dopravnej polície s tým, že do električky smerujúcej z Petržalky do centra mesta nastúpil pes bez majiteľa. V centre turisti čierneho labradora odovzdali polícii, ktorá sa obrátila na kynologickú hliadku mestskej polície.



Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová. Mestskí policajti sa podľa nej o psa postarali až do chvíle, kým sa na linke 159 neprihlásil jeho majiteľ, ktorý býva v Bratislave na Segnerovej ulici. Svojho psa si od mestských policajtov vzápätí prevzal.