Majstrovstvá SR v kajutovom jachtingu absolvuje na Domaši 23 posádok

Kvakovce 22. septembra (TASR) – Majstrovstvá Slovenska v kajutovom jachtingu absolvuje na Domaši 23 posádok so 70 pretekármi. Konajú sa každý rok, po druhý raz ich hostí práve táto vodná nádrž.



"V rámci Slovenska máme pretekárov zo všetkých majstrovských vôd, to znamená z Oravskej priehrady, Liptovskej Mary, Zemplínskej šíravy a, samozrejme, z domácej vody z Domaše a máme aj pretekárov z Bratislavy," vysvetlil pre TASR riaditeľ pretekov Martin Ježko s tým, že zahraničných hostí sa im v tomto roku pritiahnuť nepodarilo.



Ako ďalej uviedol, najpodstatnejšou podmienkou pre tento šport je vietor. Počasie im v tomto, ako poznamenal, aktuálne praje. "V strede Domaše je postavená trať, vyznačená bójkami, ktoré musia pretekári oboplávať. Tá trať meria približne päť kilometrov. Rozhodcovia merajú týmto lodiam čas, ktorý následne korigujú pomocou hendikepov a z toho vypočítavajú umiestnenie posádok," priblížil Ježko princíp súťaže.



Preteky sú podľa neho vypísané na 12 rozjázd. "V každej rozjazde posádka získa nejaké body podľa svojho umiestnenia a na záver sa z týchto rozjázd spraví istý priemer," spomenul s tým, že takýmto spôsobom sa zistí, ktorá posádka bola najlepšia. Tá musí byť podľa riaditeľa pretekov zohratá. "Musí tam byť aj nejaký talent a pretekári sa musia vyjazdiť," doplnil.



Každý vidí podľa neho v jachtingu niečo iné. "Niekto cíti pri jazdení adrenalín, niekto pri tom odpočíva," vysvetlil. Ježko ako predseda Jacht-Klubu Prešov vníma zo strany verejnosti záujem o tento šport aj napriek vyšším vstupným nákladom. "My sa snažíme spolu so zväzom (Slovenský zväz jachtingu, pozn. TASR) pritiahnuť hlavne mladých ľudí a deti k jachtingu," doplnil.



Jeden z pretekárov Peter Repáň z Prešova sa kajutovému jachtingu venuje od malička. "Je to celoživotná záľuba. Je to nádherné, pretože je to pohyb, kde nepotrebujete naftu, benzín. Skrátka loď, voda a vietor," priblížil pre TASR dôvody, prečo sa tento šport stal jeho koníčkom.