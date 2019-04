Majstrovstvá SR novinárov v stolnom tenise napíšu svoju 23. kapitolu

Slovenský novinársky šampionát sa začína od 9.30 h, finálové súboje sú naplánované na 16. hodinu.

Považská Bystrica 5. apríla (TASR) – Takmer 40 mužov a dvadsiatka žien zabojuje v sobotu (6. 4.) v telocvični Základnej školy Slovanská v Považskej Bystrici o majstrovské tituly na majstrovstvách Slovenska novinárov v stolnom tenise. V poradí 23. ročník žurnalistického šampionátu pripravilo občianske združenie Stôl číslo šesť z poverenia Slovenského stolnotenisového zväzu.



„Podujatie sa chystá napísať svoju 23. kapitolu. Nie je to síce okrúhle jubileum, ale načim zdôrazniť, že aj doterajšia história už napísala mnoho pekných stránok. Každoročná účasť v Považskej Bystrici potvrdzuje, že 'dobří holubi se vracejí', a aj tento rok je štartovná listina tradične početná a stabilizovaná. Tohtoročný šampionát sa zhodou okolností koná presne počas Svetového dňa stolného tenisu, a to mu dáva špecifický náboj,“ skonštatoval jeden zo zakladateľov majstrovstiev, rozhlasový redaktor Martin Šeďo.



Ako dodal, je dobré, že aj v dnešnej hektickej dobe si žurnalisti nájdu čas a stretnú sa aj na športovom a spoločenskom poli. „Veľké pozitívum vidím v tom, že aj napriek názorovej pluralite nebýva zvykom, aby si novinári pre to za ktorýmkoľvek stolom skákali do reči alebo do vlasov. Som presvedčený, že ani tento ročník nebude výnimkou,“ zdôraznil Šeďo.



Minuloročné majstrovské tituly v dvojhrách obhajujú Hubert Vavro (Nový čas) a Eva Pokorná (RTVS). O majstrovské tituly sa bude bojovať aj v štvorhrách mužov a žien, zmiešanej štvorhre, dvojhre bardov a chýbať nebude ani obľúbená súťaž reklamných partnerov a osobností.



Slovenský novinársky šampionát sa začína od 9.30 h, finálové súboje sú naplánované na 16. hodinu. Podujatie v rámci svojho dotačného programu podporili Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Považská Bystrica. Oficiálnym mediálnym partnerom je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.