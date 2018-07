V Malej Fatre zachraňovali chlapca, ktorého uštipol had

Po stretnutí rodiny so záchranármi poskytli chlapcovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terénnym autom ho transportovali k vozidlu RZP, ktoré ho previezlo do nemocnice v Dolnom Kubíne

Malá Fatra 22. júla (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pomáhali v nedeľu šesťročnému chlapcovi, ktorého uštipol had pri zostupe po turistickom chodníku zo sedla Pod Ruzsutcom do obce Biela.



"Po uštipnutí niesol chlapca jeho otec na ramenách a záchranári im smerovali oproti. V obci Biela ich na dohodnutom mieste čakala posádka RZP, ktorú zobrali horskí záchranári do služobného terénneho vozidla a spoločne smerovali oproti rodine," informovala HZS na svojej internetovej stránke.



Po stretnutí rodiny so záchranármi poskytli chlapcovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terénnym autom ho transportovali k vozidlu RZP, ktoré ho previezlo do nemocnice v Dolnom Kubíne, dodali horskí záchranári.