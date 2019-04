Malá lavínová hrozba platí vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí

Snehová pokrývka je dôsledkom pretrvávajúceho ochladenia zamrznutá, tvrdá a všeobecne dobre spevnená. Počas dňa sa na slnkom osvietených svahoch jej stabilita mierne zhoršuje.

Liptovský Hrádok 16. apríla (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, prevláda vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí. TASR o tom v utorok informoval Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Doplnil, že snehová pokrývka je dôsledkom pretrvávajúceho ochladenia zamrznutá, tvrdá a všeobecne dobre spevnená. Počas dňa sa na slnkom osvietených svahoch jej stabilita mierne zhoršuje. „Na veľmi strmých svahoch je možný výskyt snehových splazov alebo malých lavín z nového mokrého snehu. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch,“ upozornil.



V utorok ráno bolo na horách jasno. Ochladenie trvá, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus sedem do plus jedného stupňa Celzia. Fúkal mierny, na hrebeňoch čerstvý severovýchodný vietor s rýchlosťou do šesť metrov za sekundu. Za posledných 24 hodín nepripadol žiadny nový sneh.