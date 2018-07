Práce zdržovali turisti, ktorí nerešpektovali zákaz.

Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Provizórny mostík v Malej Studenej doline je už hotový a dočasne tak nahradil lávku ponad Studený potok, ktorú pri povodniach tento týždeň strhla masa vody. "Zamestnancom dodávateľskej firmy sa ho úspešne podarilo dokončiť v sobotu (21.7.) vo večerných hodinách," informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku.



Dodala, že počas dňa mierili na Zamkovského či Téryho chatu davy turistov, ktorí tabuľku s textom "TURISTICKÝ CHODNÍK JE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN UZAVRETÝ. VSTUP JE ZAKÁZANÝ" ignorovali, zamestnanci práce ukončili a vrátili sa mostík dokončiť až podvečer, keď tam bolo menej ľudí. "Po tejto skúsenosti by sme chceli vyzvať návštevníkov, aby upozornenia v teréne rešpektovali a zbytočne neriskovali. Mostíky sa snažíme čo najskôr opraviť a turistické chodníky spriechodniť, takto to však ide naozaj ťažko," konštatovala Petránová.



Povodne, ktoré zasiahli tatranský a podtatranský región v noci zo stredy na štvrtok (19.7.) napáchali veľké škody na turistickej infraštruktúre v Tatranskom národnom parku. Momentálne je preto úplne uzavretá Javorová i Bielovodská dolina a poškodené trasy sú aj v Tichej a Kôprovej doline. Turisti by mali preto počas pohybu v teréne zvýšiť opatrnosť.