Do obce Malachov chodili v minulosti mnohí vychýrení remeselníci

Dokonca i legendárny slovenský herec a režisér Karol L. Zachar, veľký milovník a zberateľ ľudového umenia navštevoval obec.

Malachov 19. januára (TASR) – Obci Malachov v Banskobystrickom okrese prináleží aj názov "živé striebro" medzi "medenou" Banskou Bystricou a "zlatou" Kremnicou. V stredoveku sa tam ťažila ortuťová ruda - rumelka a tamojšie bane boli známe v celej Európe. Dnes tými miestami vedie banský náučný chodník.



Obec s vyše 1100 obyvateľmi je vyhľadávaným rekreačným centrom nielen v lete, ale i v zime, keďže jej okolie ponúka upravené bežecké trate s dostupnosťou v smere Králiky, Kremnica, Badín, Železná Breznica.



Ako hovorí staronová starostka Lucia Ferenc Gajdúšková, sú hrdí na športové tradície, ktoré reprezentuje viacero úspešných športovcov, čo tam vyrástli a rovnako na svojich ľudových remeselníkov.



"Vyrastalo tu veľa známych ľudových remeselníkov a medzi nich jednoznačne patril Ján Snopko, ktorého ľudia vyhľadávali pre fujary, píšťalky či valašky. Mnohé sú v múzeách po celom Slovensku. Dokonca i legendárny slovenský herec a režisér Karol L. Zachar, veľký milovník a zberateľ ľudového umenia, chodil k nemu," hovorí starostka.



Vychýrený remeselník Snopko "od Nikliarov" zomrel v roku 1988. Občasník Malachovské noviny si pred rokmi takto zaspomínal: "Zachar zostal vždy na dva-tri dni. Spávali všetci v jednej izbe, ako bolo vtedy zvykom. Vraj raz povedal: Vieš čo, Janko, to je pohádka tu spať... to okienko otvorené, a tá voda ako žblnká v potoku..."



Dom Snopkovcov údajne nikdy nemal núdzu o návštevníkov, a boli to i bačovia, ktorí robili pri ovciach, a ktorým Snopko zdobil opasok, valašku, črpáky a fujaru.



Malachov patrí medzi vyhľadávané lokality na bývanie. Je to pre ľudí vidiek a celkom "iný svet" a len štyri kilometre vzdialený od krajského mesta Banská Bystrica, kde je práca a všetky potrebné služby.



"Robíme nový územný plán obce, ktorý ukáže, kam až s výstavbou môžeme ísť. Do roku 1993 sme boli súčasťou Banskej Bystrice. Odčlenili sme sa a v územnom pláne nám ďalšie roky pribúdali doplnky. Hlavná cesta je takpovediac zaprataná rodinnými domami. Ľudia k nám chcú prísť, tlačia sa aj do kopcov, kde však nie je cesta a infraštruktúra, čo im vraj neprekáža. Ale to je teraz. O pár rokov by sa to mohlo obrátiť proti obecnému úradu," zdôraznila Lucia Ferenc Gajdúšková, ktorá by nových obyvateľov privítala, ale obec musí mať jasno, v ktorej lokalite a čo ju v tejto súvislosti čaká.



V Malachove chcú investovať do bezpečnosti a obecného majetku





Malachov žije kultúrou aj športom