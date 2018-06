Malacká ZŠ Dr. J. Dérera patrí do dejín vzdelávania v 1. ČSR

Na snímke školská výstava k 100. výročiu založenia Československa v Základnej škole Dr. Jozefa Dérera v Malackách. Foto: TASR - Marko Erd

Malacky 4. júna (TASR) - Tam, kde vznikla ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, bola pred takmer 90 rokmi iba trávnatá plocha, na ktorej sa pásli husi. Napriek prostému charakteru miesta svojho vzniku sa však hneď od začiatku stala symbolom edukatívnej moderny.upozornila súčasná riaditeľka ZŠ Katarína Habová.dodala o škole, v ktorej sa vyučovanie začalo v septembri 1932.Ako ďalej rozviedla, reformné vyučovacie metódy sa týkali napríklad používania tzv. globálnej metódy, keď sa najmenšie deti pomocou obrázkov učili poznávať celé slová a z nich slabiky a hlásky. Vyučovanie bolo tiež zamerané na individuálnu prípravu žiakov, rešpektovalo pritom rozdielnu úroveň ich nadania, používal sa tiež systém testov. Fungovalo aj rodičovské združenie, ktoré pomáhalo praktickému životu školy.pripomenula riaditeľka ZŠ. Spomenula aj, že škola sa stala sídlom Pedagogického múzea Bratislavského a Malackého okresu, ktoré založili v roku 1928. Múzeum prezentovalo dokumenty - listiny, knihy, učebnice o ťažkom položení slovenských učiteľov počas Uhorska, ale aj trojrozmerné predmety.Históriu pripomína škola dodnes svojím interiérom, ktorému dominuje pôvodné schodisko. Zachované sú tiež vstupné dvere do tried, ale aj kusy nábytku, ktorým bola škola kedysi vybavená.skonštatovala Habová.V súčasnosti si škola spomedzi existujúcich základných škôl v Malackách drží primát nielen najstaršej, ale aj najväčšej školy v okresnom meste (a druhej najväčšej v rámci celého okresu). Navštevuje ju viac ako 700 žiakov z Malaciek i blízkeho okolia.Deti, ktoré chodia rady do školy, učitelia, ktorí majú chuť do svojej práce, a rodičia, ktorí oceňujú, že to takto funguje. To je atmosféra, ktorú chce vytvárať Základná škola (ZŠ) Dr. J. Dérera v Malackách.spresnila viac o výchovno-vzdelávacích cieľoch riaditeľka školy Katarína Habová.kladie dôraz na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, regionálnu výchovu, matematickú, prírodovednú a čitateľskú gramotnosť. Prioritou je však, ako vlastne vyplýva z tradícií tejto školy, i snaha o čo možno najefektívnejší individuálny prístup k deťom. V škole ho realizujú aj prostredníctvom rozšíreného systému tzv. delených hodín. Tie sa netýkajú iba cudzích jazykov alebo predmetov, ako je náboženská a etická výchova či informatika.Na druhom stupni majú vdelené hodiny aj vo vyučovaní matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie, chémie či fyziky.ozrejmila Habová, ktorá poukazuje na efekt toho, že učitelia môžu zvoliť individuálny prístup pri polovičnom počte žiakov.uviedla.Škola sa snaží byť aktívna vo všetkých možných oblastiach.informovala riaditeľka ZŠ. Spomína aj športové úspechy, v škole sa darí najmä atlétompriblížila. K ďalšiemu rozvoju športu by malo prispieť podľa jej slov aj multifunkčné ihrisko, ktoré sa vo vnútrobloku školy chystá počas leta postaviť mesto.K prioritám školy patrí aj zážitkové vzdelávanie v rámci vyučovania v škole i programu školského klubu detí (ŠKD).pridala detaily riaditeľka školy.Lákavá môže byť aj škola, ktorá sa občas stáva strašidelnou. Vedia o tom svoje v Základnej škole Dr. J. Dérera v Malackách. Najstaršia z malackých ZŠ organizuje vždy na jeseň podujatie Strašidelná Dérerka, počas ktorej môžu tmavú hodinku s atmosférou žiariacich svetielok, svetiel, svetlonosov či blikajúcich tekvíc spoločne zažiť deti, ich rodičia i učitelia.uviedla riaditeľka školy Katarína Habová. Stretnutie s postavami strašidelného sveta ako sú čarodejnice, strašidlá, ježibaby, smrtky či múmie je zakaždým niečím nové.ozrejmuje riaditeľka ZŠ.Strašidelná Dérerka je jedno z tzv. veľkých spoločných podujatí v malackej škole. K ďalším patrí vianočný program, ktorý je spojený aj s vianočným jarmokom.vysvetlila Katarína Habová. S regionálnou výchovou je spojená aj akcia na začiatku jari, pripomínajúca tradície predkov – vynášanie Moreny.dodala riaditeľka.Medzi úspechy si v tomto roku škola pridá aj ocenenie, ktoré získala v súvislosti s významnou výstavou, pripomínajúcou 100. výročie vzniku ČSR. Malacká ZŠ bola jednou z mála škôl, ktoré k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave prispeli vlastným vkladom, vlastnou expozíciou.povedala Katarína Habová o výstave na prízemní školy, zachytávajúcej dobové dokumenty, príbehy o živote v Československu, ale aj predmety, ktoré si starší z prednovembrovej éry živo pamätajú.