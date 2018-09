Malacky našli reálne riešenie problémov na Družstevnej ulici

Samospráva okresného mesta vyriešila komplikovaný problém postupným vysťahovaním skupiny Rómov, ktorá žila na pozemku v susedstve Oskara Dobrovodského.

Malacky 25. septembra (TASR) - Takmer desať rokov trvajúca trauma problémového spolužitia na Družstevnej ulici v Malackách sa zdá, definitívne skončila. Samospráva okresného mesta vyriešila komplikovaný problém postupným vysťahovaním skupiny Rómov, ktorá žila na pozemku v susedstve Oskara Dobrovodského.



"Verejnosť síce žiadala radikálne kroky, ale my sme zvolili cestu dohody. Z približne štyroch desiatok ľudí, ktoré bývali na pozemku, každý rok odišla jedna rodina," vysvetlil primátor Malaciek Juraj Říha. Mestu sa s vlastníkmi pozemku podarilo dosiahnuť dohodu o jeho predaji, pričom zo získanej sumy sa vysporiadali ich dlhy voči mestu a ďalším subjektom.



"Dve rodiny dostali nájomné bývanie nižšieho štandardu, na ktoré získalo mesto dotáciu z ministerstva vnútra. Ďalšia časť obyvateľov Družstevnej je súčasťou projektu sociálnej inklúzie, čo znamená, že má v nájme pozemok a mesto ich pravidelne kontroluje formou terénnej sociálnej práce. Voči mestu nesmú mať dlhy, musia pracovať a ich deti musia riadne chodiť do školy. Posledná z rodín musela opustiť dom bez náhrady," priblížil podrobnosti primátor Malaciek.



Upozornil, že riešenie dáva Rómom z Družstevnej možnosť dokázať to, čo o sebe sami tvrdia, že dokážu žiť slušne a normálne. "Ak pravidlá porušia, ďalšiu šancu už nedostanú," skonštatoval. Říha poďakoval všetkým, ktorí podali v zložitej situácii pomocnú ruku, vyjadril i rešpekt voči rodine Oskara Dobrovodského, ktorá bola neprispôsobivému správaniu sa svojich susedov vystavená celé roky. I preto časť peňazí z predaja pozemku navrhol venovať na obnovu fasády domu rodiny Dobrovodských.



Problémy na Družstevnej sa začali pred 10 rokmi. V decembri 2008 sa tam nasťahovala početná rómska rodina, ktorá pochádza z Malaciek, no pred príchodom na Družstevnú bývala v Gajaroch. Život obyvateľov lokality, a obzvlášť susedov Dobrovodských, sa odvtedy radikálne zmenil. Hľadanie riešenia problémov, ktorých súčasťou boli hádky, spory, ale aj pálenie odpadu či šírenie hlodavcov proklamovali v široko medializovanom prípade i politici na najvyššej úrovní. K reálnej zmene však po týchto vyhláseniach nedošlo.