Malacky získali eurofondy na nové parkovisko pri železničnej stanici

Malacky 13. mája (TASR) – Pri železničnej stanici v Malackách vznikne záchytné parkovisko s kapacitou 89 miest. Mesto uspelo so žiadosťou o eurofondy na jeho výstavbu v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP).



"V projekte sa okrem vybudovania parkovacích miest ráta i s vytvorením krytých prístreškov pre bicykle, súčasťou je tiež vybudovanie kompletne novej komunikácie od blízkeho nadjazdu," informoval primátor Malaciek Juraj Říha.



"Celkové oprávnené náklady zadefinované v projekte predstavujú 861.630.34 eur, zdroje Európskej únie z toho tvoria 430.815.17 eura," uviedol pre TASR Michal Feik z odboru marketingu a komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre IROP. Na spolufinancovaní oprávnených nákladov sa 45 percentami bude podieľať štát, piatimi percentami samotné mesto.



Cenu vygeneruje verejná súťaž, samospráva odhaduje jej spustenie v lete, resp. na jeseň. "Ak všetko dobre pôjde, stavať by sa mohlo začať na jar 2019. Veľmi hrubo odhadovaný čas výstavby je niečo vyše pol roka," dodal primátor Malaciek.



Vybudovaním nového záchytného parkoviska by malo mesto spustiť i systém inteligentného parkovania, ktorý bude vodičov navigovať na voľné parkovacie miesta. "Tento systém chceme rozšíriť do celého centra mesta," avizoval Říha.