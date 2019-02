Maliarka Barbara Prešinská vystavuje v rodnej Bratislave novú tvorbu

Podľa kurátorky výstavy Márie Horváthovej je ťažiskom tvorby Prešinskej maľba v širokej škále komorných i veľkorysejších kompozícií, ktoré divákov uvádzajú do tajomného duchovného sveta autorky.

Bratislava 11. februára (TASR) – Výber z novej maliarskej tvorby prezentuje Barbara Prešinská v bratislavskej Savoy Gallery. Expozíciu troch obrazových cyklov z rokov 2017 až 2019 nazvala Joy of Art.



Podľa kurátorky výstavy Márie Horváthovej je ťažiskom tvorby Prešinskej maľba v širokej škále komorných i veľkorysejších kompozícií, ktoré divákov uvádzajú do tajomného duchovného sveta autorky. Pobyt na Bali upriamil jej pozornosť k novým postupom i zaujímavým tematickým okruhom.



Jedným z nich je súbor figurálnych a portrétnych malieb, ktoré realizuje špeciálnou technikou nanášania pigmentových farieb na hodváb. Stekaním, rozotieraním a sprejovaním pigmentov vzniká dramaticky pôsobivá abstraktná štruktúra pozadia. Tá farebnou intenzitou podčiarkuje emotívny účinok portrétov spontánne nahodených subtílnou zlatou linkou. Také sú portréty známych osobností, ktoré zasvätili svoj život humánnym aktivitám, charite, spoločensky prospešným projektom: pápež Ján Pavol II., princezná Diana, speváci Sting a Lucie Bílá, misionárky Amy Carmichael a matka Tereza či herci Angelina Jolie a Morgan Freeman.



Podobný sociálno-spoločenský rozmer, ale s jemnou dávkou irónie, vyjadrila v sérii komorných závesných diel spôsobom asambláží na dreve s rozmanitými štruktúrami kameňov. Ich prirodzenú kresbu dotvorila akrylom do podoby ľudských tvárí s výstižnými črtami i názvami: Pán Tajomný, Intelektuál, Pán Mier, Flegmatic, Pán Úsmev, Búrlivák, Láska si ty a iné.



Cyklus Mirroring, ktorý mal vlani premiéru v talianskej Piazenze, predstavuje najveľkorysejší súbor jej akrylových malieb. Východiskom pre autorku je magické prepojenie vesmírneho a pozemského, duchovného a reálneho, ale i abstraktného a figurálneho. Ikonický Veľký tresk vníma ako moderný mýtus a dramatický okamih, ktorý vniesol do nekonečnej temnoty a bezodnej černe lúč svetla a erupciu farieb. Na ich pozadí rozvíja osobné mytológie i rozmanité príbehy naplnené tajomnou symbolikou a posolstvami. Tak namaľovala obrazy Zóna slobody, Tajomstvo nepoznanej krásy, Nevinnosť, Múza vo vlnách či Zrkadlenie duší



Barbara Prešinská (1986) po štúdiách sociológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzite Komenského v rodnej Bratislave (2007 – 2012) študovala maľbu na Nuova Accademia di Belle Arti v Miláne (2012 – 2014). Tam ako študentka participovala na konceptuálnych projektoch školy prezentovaných na festivale umenia Documenta Kassel 2012.



Venuje sa maľbe, ilustrácii a literárnej tvorbe. Zúčastnila sa na viacerých výstavách a workshopoch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Taliansku a Francúzsku. V roku 2016 získala Cenu kritiky na Medzinárodnom festivale umenia Perla dell'Adriatico v Grottammare a na Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Porto Sant Elpidio v Taliansku, kde v roku 2015 získala i Cenu poroty pre mladého umelca.



Výstava je voľne prístupná od 11. februára do 2. marca.