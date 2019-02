Manželia Nagyovci potvrdili svoju lásku už 20. certifikátom vernosti

Zamilované páry si sľub vernosti na Bojnickom zámku môžu ešte dať v nedeľu 17. februára počas otváracích hodín múzea.

Bojnice 16. februára (TASR) - Manželia Mária a Ladislav Nagyovci z Novej Dubnice potvrdili v sobotu svoju lásku na Bojnickom zámku už 20. certifikátom vernosti. Okrem neho si zo zámku odniesli i potvrdenie o zápise do knihy slovenských rekordov.



Nagyovci si prvý certifikát vernosti od bojnického panstva počas podujatia Valentín na zámku prevzali v roku 2000. "O rok neskôr, vzhľadom na to, že sa nám páčil program, ktorý tam bol, keďže sprievodné slovo bolo veľmi zaujímavé, humorné a podarilo sa nám získať certifikát, sme si povedali, že si z toho spravíme tradíciu. Lebo aj na certifikáte je napísané, že bojnické panstvo si vyhradzuje do roka a do dňa skontrolovať túto lásku," priblížil Nagy.



S manželmi Nagyovcami začala neskôr na zámok chodiť aj ich dcéra Katka. Podľa povesti, keď si žena v Rytierskej sále sadne na jednu z lavičiek, narodí sa jej do roka do dňa buď chlapec, dievča, alebo dvojčatá. "My tvrdíme, že do roka a desiatich dní. Podľa lavičky to mal byť chlapec, ale my sme panstvo poopravili," poznamenal s úsmevom otec rodiny.



"Práve 20 rokov alebo 20 certifikátov, ktoré táto rodina získala, je veľmi podnetných a zaujímavých. Vážim si ich rekord a fandím takýmto ľuďom, že láska medzi nimi funguje nielen na Valentína, len jeden deň, ale aj počas celého roka," skonštatoval Igor Svítok z organizácie Slovenské rekordy.



Nagyovci plánujú vo svojej tradícii ešte pokračovať. Svoj recept na lásku hlava rodiny však nechcela prezradiť. "Na svete by to bolo veľmi jednotvárne. Každý má svoje problémy, každý si ich rieši po svojom a keď prezradíte svoj recept, tak to druhému nemusí pasovať a pokazíte mu život," dodal.



