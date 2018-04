Martin sa stal súčasťou projektu poštovej cesty Magna Via

Ide o pomenovanie cisársko-kráľovskej poštovej cesty, ktorá bola vyprojektovaná a budovaná v 16. storočí. Viedla z Viedne, do Bratislavy a pokračovala hornatými krajmi pozdĺž celého Slovenska.

Martin 18. apríla (TASR) – Dlaždicu s logom historickej cisársko-kráľovskej poštovej cesty Magna Via odhalili v stredu pred hlavnou poštou v Martine zástupca primátora Martina Imrich Žigo a predseda združenia Magna Via Jozef Húska.



Martin je podľa Húsku destináciou, ktorá púta pozornosť nielen našincov, ale i zahraničných hostí. "Chceme potvrdiť, že cez Martin išla cisársko-kráľovská poštová cesta Magna Via. Dlaždica bola doteraz v informačnom centre a po revitalizácii miesta pred poštou prišiel čas na jej osadenie. Našim motívom je propagovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo na tejto ceste. Chceme, aby po nej chodila mládež, seniori aj zahraniční hostia. A videli všetko, čo sa za 500 rokov zveľadilo. Bol na nej šport, kultúra, prekvitali tu obchody," povedal predseda združenia Magna Via.



"Mesto Martin, ale aj obce Turca ležali na tejto komunikačnej diaľnici, ktorou išli osoby aj pošta. Bola to naozaj cesta, ktorá prepájala jednotlivé regióny Rakúsko-Uhorska. A som veľmi rád, že sme sa k tomuto krásnemu odkazu ako mesto pripojili. Verím, že sa nájdu ľudia, ktorí po tejto ceste budú prechádzať a prinesie to aj prepojenie na cestovný ruch," podotkol zástupca primátora Martina Žigo.



Združenie Magna Via buduje podľa Húsku aj koridor turistických služieb na ceste Magna Via. "Na americkom kontinente je prestížou, keď turista môže prejsť po Route 66. My by sme ich chceli prilákať na cestu spájajúcu strednú Európu od Viedne cez Slovensko až po Rumunsko na trase dlhej 1000 kilometrov. Preto sme založili združenie a zapájame do projektu všetkých, ktorí poskytujú služby v cestovnom ruchu," dodal Húska.



Magna Via je pomenovanie cisársko-kráľovskej poštovej cesty, ktorá bola vyprojektovaná a budovaná v 16. storočí. Viedla z Viedne, do Bratislavy a pokračovala hornatými krajmi pozdĺž celého Slovenska, cez Prievidzu, Martin až do Sobraniec. Ďalej do Mukačeva, Debrecínu a končila v Rumunskom Sibiu.