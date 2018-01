Martinskí policajti odhalili mužov, ktorí chytali zver do pascí

Konali tak v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a v rozpore so zákonom o poľovníctve.

Martin 10. januára (TASR) – Martinskí kriminalisti odhalili v závere uplynulého roka dvoch mužov, ktorí mali nezákonne chytať zver do kovových pascí a konať tak v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a v rozpore so zákonom o poľovníctve. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Prvým z dvojice je 58-ročný muž z Príboviec (okres Martin), ktorý mal nastaviť dve železné nášľapné čeľusťové pasce s oceľovými hrotmi v lokalite pri rieke Turiec, ktorá je súčasťou poľovného revíru Boriny Ďanová a je miestom v 4. stupni územnej ochrany prírody a krajiny. "Jedna z pascí bola v stave zaklapnutia a neplnila funkciu nastavenej pasce. Druhá pasca bola nastavená. Muž mal pasce pravidelne kontrolovať asi v týždenných intervaloch, až pokiaľ ho nezadržali martinskí kriminalisti. Pasce boli zaistené a zaslané na kriminalistickú expertízu, muž je obvinený z trestného činu pytliactva. Stíhaný je na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Druhým obvineným je 64-ročný dôchodca v Turian (okres Martin). "Na svojom pozemku mal pri rodinnom dome v časti hospodárskej budovy uloženú kovovú nášľapnú pascu a v jej zadných priestoroch umiestnenú voliéru pre chov drobných exotických vtákov, ktoré mali pôsobiť ako návnada pre predátorov a dravce. V časti oplotenia voliéry z vonkajšej strany mal vytvoriť provizórne bydlo, na ktoré mal umiestniť kovovú čeľusťovú pascu. Do pasce mal v poslednom štvrťroku 2017 chytiť najmenej jednu kunu skalnú a dva jastraby krahulce, ktoré sú chránenými živočíchmi. Muž mal konať v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je odchyt a usmrcovanie zvierat pomocou čeľusťovej pasce zakázaný," dodala Balogová.



Doplnila, že 64-ročný dôchodca je obvinený z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Stíhaný je na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.