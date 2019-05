V Martine sa zapoja do Víkendu otvorených parkov a záhrad

V bývalej botanickej záhrade pri Etnografickom múzeu SNM sa v sobotu uskutočnia netradičné večerné komentované prehliadky.

Martin 31. mája (TASR) - Záhrada Slovenského národného múzea (SNM) v Martine sa 1. a 2. júna druhýkrát zapojí do celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že v bývalej botanickej záhrade pri Etnografickom múzeu SNM sa v sobotu (1. 6.) uskutočnia netradičné večerné komentované prehliadky o 18.15, 20.00 a 21.45 h. "Záhrada bude osvetlená svetielkami, no aby sme sa nepotkýnali, bude nutné si priniesť baterku alebo iný zdroj svetla. Nie každý je nočná sova, preto máme prichystaný bohatý program aj na nedeľu (2. 6.) od 11.00 do 17.00 h," uviedla Kiripolská.



"Okrem komentovaných prehliadok o histórii záhrady a stromoch, ktoré v nej rastú, sa môžu návštevníci tešiť aj na 'Poznávačku'. V nej si môžu zopakovať alebo preskúšať vedomosti o stromoch alebo sa naučiť čosi nové. Odborník však rád poradí aj s inými rastlinami," dodala Kiripolská.



Zručnosti v tvorivých dielničkách si podľa nej budú môcť vyskúšať v budove múzea nielen najmenší návštevníci. "Pre trpezlivých sme pripravili záhradnícku mačku vo vreci. V tajomnom vrecúšku budú ukryté semienka byliniek aj kvitnúcich rastlín. Akých? To sa dozvedia až po zasadení. Prírodovedcov určite zaujmú aj mäsožravé rastliny a tropické orchidey. Ich pestovatelia radi zodpovedajú všetky zvedavé otázky a určite prinesú aj niečo na predaj," uzavrela Kiripolská.