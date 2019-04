VIDEO: Galéria rómskych osobností prezentuje 25 výnimočných ľudí

Medzi osobnosťami sú Ján Berky Mrenica či rómska dramatička a spisovateľka Alena Lacková.

Martin 10. apríla (TASR) – Dvadsaťpäť výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na Slovensku, prezentuje výstava Galéria rómskych osobností. V Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea (SNM) v Martine ju v stredu sprístupnili verejnosti.



Podľa kurátorky SNM v Martine - Múzea kultúry Rómov na Slovensku Adriany Danekovej doplnili pôvodný koncept výstavy 21 osobností z roku 2011 o život a profesionálnu kariéru sestry Atanázie, právničky a političky Ireny Bihariovej, lekára Petra Ráca a konštruktéra Rastislava Baláža.



"Pôvodne išlo predovšetkým o rómskych hudobníkov, ale aj rôznych aktivistov, spisovateľov, umelcov. Bolo to 21 veľmi zaujímavých medailónov. V roku 2018 sme si povedali, že v projekte budeme pokračovať. Na základe rozhovorov s ľuďmi sme sa snažili vybrať osobnosti, ktoré podľa nich v spoločnosti rezonujú, sú pre ňu prínosom. A skvalitňujú život celej spoločnosti na Slovensku," povedala Daneková.







Pôvodná verzia panelovej výstavy Galéria rómskych osobností už mala niekoľko repríz v múzeách, kultúrnych centrách, komunitných centrách či školách. "Je to z výstavného, prezentačného hľadiska veľmi príťažlivá forma. Portréty a osudy jednotlivých osobností sa dostávajú medzi ľudí a nemusí to byť len v múzejnom prostredí. Lebo to má špecifické požiadavky na prezentačné účely," podotkla Daneková.



Pripomenula, že medzi pôvodne prezentovanými osobnosťami sú napríklad Ján Berky Mrenica, rómska dramatička a spisovateľka Alena Lacková, výtvarníci Jaroslav Cicko z Turca, Dezider Fertő z Gemera či Viola Petrášová-Stojková z Modry.



Výstavu Galéria rómskych osobností otvorili pri príležitosti oslavy Svetového dňa Rómov a bude prístupná do 30. júna 2019.