Martinčania môžu nabíjať elektromobily jeden rok bezplatne

Martin 8. októbra (TASR) – Pri Mestskom úrade (MsÚ) v Martine otvorili v pondelok prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Vďaka pilotnému projektu spolupráce mesta a spoločnosti Stredoslovenská energetika ju môžu Martinčania využívať rok bezplatne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



"Elektromobilita je jednou z kľúčových foriem rozvoja dopravy v budúcnosti. Aj príklady zo zahraničia ukazujú, že elektromobily vďaka nulovej produkcii lokálnych emisií a zníženiu ekologickej záťaže do miest rozhodne patria. Som nesmierne rád, že sa nám ako prvej samospráve na Slovensku podarilo nadviazať spoluprácu so Stredoslovenskou energetikou a poskytnúť tak Martinčanom možnosť nabíjať elektromobily takmer v centre mesta úplne zdarma. Verím, že táto forma podpory elektromobility bude pre obyvateľov nášho mesta prínosom," povedal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.



Nabíjanie je k dispozícii nepretržite. "Elektromobilita hýbe svetom čoraz viac a rovnako výraznejšie sa o nej hovorí aj na Slovensku. Elektromobil sa v budúcnosti stane súčasťou každej väčšej firmy, a tiež domácností. Stredoslovenská energetika sa elektromobilite začala venovať už v minulosti. Ako jedna z vôbec prvých spoločností nakúpila päť malých mestských elektromobilov, ktoré začlenila do svojho vozového parku. Výstavbou ďalších nabíjacích staníc, ako je táto v Martine, máme v pláne aktívne sa podieľať na rozvoji sietí nabíjacích staníc a zahusťovať ich sieť na našom území. Aj táto forma spolupráce s mestami je pre nás veľmi dôležitá," uviedol po otvorení nabíjacej stanice generálny riaditeľ Stredoslovenskej energetiky Zdeněk Schraml.



Stanica pracuje s nabíjaním na striedavý prúd 22kW. "Rýchlosť nabíjania je až do 100 km/hodina a stanica súčasne nabíja dve autá. Identifikácia je riešená cez RFID čipovú kartu a komunikácia s nabíjačkou prebieha prostredníctvom 3G SIM karty. Nabíjacia stanica pri MsÚ v Martine je prvou v poradí, pričom v nasledujúcich týždňoch pribudne ďalšia v blízkosti pešej zóny," dodala Kalmanová.