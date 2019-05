Martinský poslanec Thomka podal trestné oznámenie na primátora Danka

Podľa mestského poslanca mu mal primátor ponúknuť protislužbu za podporu Zámeru výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole z finančných prostriedkov mesta Martin.

Martin 30. mája (TASR) – Poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine Stanislav Thomka, ktorý je konateľom mestskej spoločnosti TV Turiec, podal trestné oznámenie na primátora Martina Jána Danka. Informoval o tom počas štvrtkového zasadnutia MsZ. Podľa mestského poslanca mu mal primátor ponúknuť protislužbu za podporu Zámeru výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole z finančných prostriedkov mesta Martin, o ktorom malo martinské MsZ rokovať na štvrtkovom zastupiteľstve.



"K tomuto programu ma oslovil pán primátor. Ja som sa s ním osobne stretol u neho v kancelárii 20. mája na mestskom úrade. Boli sme tam sami dvaja, kde mi dal podmienku a ponúkol mi protislužbu. Pokiaľ budem hlasovať za lanovku, sa udeje niečo a pokiaľ budem hlasovať proti lanovke, tak sa udeje niečo. Viem, že boli oslovení viacerí poslanci, sám primátor to na zastupiteľstve priznal," povedal Thomka.



"Odmietam akékoľvek komentáre. Ide o vážne obvinenia, o tom musia rozhodnúť moji právnici. Pretože, akékoľvek stanovisko teraz bude konfrontované s inými. Takže počkám, čo na to povedia právnici. Určite som si nekupoval žiadnych poslancov. Ja som rokoval s mnohými poslancami a nie s jedným. Minimálne 17 – 18 poslancov som oslovil a diskutoval s nimi," reagoval martinský primátor, ktorý nakoniec stiahol bod o lanovej dráhe z rokovania MsZ.



Proti financovaniu projektu lanovky na Martinské hole z financií mesta je aj predseda Klubu občianskych poslancov Peter Kašuba. "Mal to primátor v programe? Nemal. Mal to niekto z poslancov v programe? Nemal. A tu to niekto pretláča na zastupiteľstve. Výsledkom je dokonca vydieranie poslancov, čo sme dnes mohli počuť. Nikto nie je proti holiam. Ale nie financovať ich z mestského rozpočtu a zaviazať obyvateľov tohto mesta na ďalších možno 15 rokov," zdôraznil Kašuba.



Zástupca martinského primátora Rudolf Kollár a zároveň predseda poslaneckého klubu MsZ Spoločne pre Martin považuje kroky poslanca Thomku za účelové a počká na ďalší postup kompetentných orgánov. "Boli sme za to, aby sa lanovka prerokovávala. Pretože návrh prešiel rokovaním jednotlivých komisií aj mestskej rady. Pokiaľ chceme odkliať Martinské hole, treba čosi robiť. A bez toho, aby bol určitý investičný zámer v meste Martin, nedokážeme rozhýbať cestovný ruch. V porovnaní s inými mestami na Slovensku Martin dlhšie obdobie ťahá za kratší koniec," podotkol Kollár.