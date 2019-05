Martinský primátor J. Danko odmieta obvinenia poslanca S. Thomku

Považuje ich za pokus o jeho diskreditáciu, marenie rozvoja mesta a snahu o zmenu pomerov v Mestskom zastupiteľstve (MsZ).

Martin 31. mája (TASR) – Primátor Martina Ján Danko odmieta obvinenia martinského mestského poslanca Stanislava Thomku, že mu mal ponúknuť protislužbu za podporu Zámeru výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole z finančných prostriedkov mesta Martin. Považuje ich za pokus o jeho diskreditáciu, marenie rozvoja mesta a snahu o zmenu pomerov v Mestskom zastupiteľstve (MsZ). Informoval o tom v piatkovom stanovisku, ktoré poskytol médiám.



Thomka, ktorý je konateľom mestskej spoločnosti TV Turiec, na štvrtkovom (30. 5.) zasadnutí MsZ informoval, že podal trestné oznámenie na primátora Martina.



Danko je presvedčený, že nekonal ani protiprávne, ani neeticky. "A to, ako to vyhodnotil, považujem z jeho strany za vysoko účelové a tendenčné. Myslím si, že jeho obvinenia nepramenia zo zmyslu pre spravodlivosť, ani zo snahy o hájenie záujmov mesta. Pán poslanec Thomka bol do funkcie konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Televízia Turiec, s. r. o., zvolený MsZ. Musí vedieť aj akým spôsobom sa konateľ tejto spoločnosti odvoláva, pretože na rovnakom zasadnutí bol z tejto funkcie odvolaný pán Kollár. Teda je absurdné tvrdiť, že som pána poslanca korumpoval niečím, čo nie je v mojej kompetencii a čo majú v rukách len a len poslanci," uviedol v stanovisku Danko.



Martinský primátor nakoniec stiahol bod o lanovej dráhe z rokovania MsZ. "Ja však nemám v povahe vzdávať sa a ani nechať sa zastrašiť. Kabínková lanovka na Martinské hole má zásadný význam pre rozvoj nielen mesta, ale celého regiónu. Rozumiem však, že niekto radšej uprednostní vlastný záujem pred prínosom pre celé mesto či región. Obvinenia, ktoré na zasadnutí zazneli, odmietam. Osobne poskytnem maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, a to nielen v tejto veci. Podniknem kroky na ochranu svojho dobrého mena a verím, že svoje tvrdenia preukážem," dodal martinský primátor.