Duchaprítomná žena cez vydávacie okienko nastriekala páchateľovi do tváre slzný plyn a zamkla sa na toalete.

Alekšince 26. apríla (TASR) – Neznámy maskovaný muž sa pokúsil vylúpiť poštu v Alekšinciach v okrese Nitra. V stredu 25. apríla ráno vošiel do miestnosti so zbraňou v ruke a od pracovníčky žiadal peniaze. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



"Duchaprítomná žena cez vydávacie okienko nastriekala páchateľovi do tváre slzný plyn a zamkla sa na toalete. Muž na dvere ešte chvíľu búchal a kričal, aby mu dala peniaze, že jej neublíži. Následne ušiel na neznáme miesto bez toho, aby si niečo z pošty odniesol," dodala. Na mieste bola vykonaná obhliadka, pri ktorej boli zaistené stopy.



Polícia žiada občanov, ktorí sa v stredu dopoludnia, približne o pol desiatej, pohybovali v blízkosti pošty v Alekšinciach a všimli si čokoľvek, čo by polícii pomohlo pri objasnení tohto skutku, aby to oznámili na čísle 158. Nitriansky policajný vyšetrovateľ začal v danej veci trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Za tento skutok hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.