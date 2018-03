Maskovaný páchateľ s nožom v ruke vylúpil herňu v Leviciach

Páchateľ hovoril po slovensky, po lúpeži ušiel na neznáme miesto. Vysoký bol približne 175 centimetrov, štíhlej postavy.

Levice 21. marca (TASR) – Maskovaný neznámy páchateľ vylúpil herňu na Severnej ulici v Leviciach. Lúpežné prepadnutie sa stalo v utorok (20.3.) 20 minút pred treťou hodinou. "Maskovaný páchateľ s nožom v ruke vošiel do priestorov herne a od pracovníčky žiadal peniaze. Ženu ohrozoval a viackrát zopakoval slová 'daj peniaze'. Z pultu medzitým zobral finančnú hotovosť vo výške 150 eur," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



Páchateľ hovoril po slovensky, po lúpeži ušiel na neznáme miesto. Vysoký bol približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Oblečenú mal bielu mikinu s kapucňou, sivé tepláky, na rukách mal zelené rukavice a obuté mal plátenné tenisky. Na tvári mal bielu masku.



Kriminalisti z Levíc po páchateľovi intenzívne pátrajú a vykonávajú všetky potrebné úkony pre objasnenie tohto skutku, skonštatovala Bruchterová. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Levíc začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Krátko pred lúpežou sa v herni nachádzal muž, ktorý by mohol polícii podať svedeckú výpoveď. "Žiadame tohto svedka, aby sa prihlásil na polícii, pretože by mohol pomôcť pri objasnení tohto skutku," vyzvala svedka Bruchterová.