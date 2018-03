Masmediálna fakulta má v zálohe odchod z UCM

Fakulta do boja o post rektora vyslala svoju dekanku Danu Petranovú, tá však nebola úspešná.

Trnava 22. marca (TASR) – V čase nedávneho predvolebného boja o post rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave prijal akademický senát (AS) Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) uznesenie, ktorým odsúhlasil možné osamostatnenie fakulty. Proces delimitácie spod UCM má začať v prípade pokračovania krízovej situácie na univerzite, útokov na FMK a jej členov a tolerovania netransparentných finančných tokov na univerzite.



Fakulta do boja o post rektora vyslala svoju dekanku Danu Petranovú, tá však nebola úspešná. Vo voľbách vyhral dekan Fakulty prírodných vied Roman Boča. Predseda AS FMK Slavomír Magál k platnému uzneseniu pre TASR uviedol, že senát ako kolektívny orgán citlivo vníma názory, pocity študentov a pedagógov a operatívne rieši ich podnety i pripomienky.



"Prijaté uznesenie reflektuje stav a názorovú zhodu medzi študentmi a pedagógmi v čase, kedy sa FMK oprávnene cíti dlhodobo ostrakizovaná a ekonomicky znevýhodňovaná v rámci univerzity ako celku," konštatoval. Už pred časom si podľa neho preverili legislatívnu situáciu a podmienky osamostatnenia. "FMK má vyše 2500 študentov, čo je na slovenské pomery unikát a rozsiahle a efektívne vedecké aktivity. Je to jediná fakulta v Trnave, ktorá má takmer trojnásobný počet uchádzačov než je možný počet prijatých študentov," dodal.



Vedenie FMK akceptuje výsledok voľby rektora a plány Romana Boču považuje za sympatické a nádejné pre obnovenie kolegiality a nápravu najmä ekonomických pomerov, medziľudských vzťahov a ekonomickej rovnováhy na UCM. AS bude v najbližšom období pozorne sledovať ako budú prebiehať rokovania a rozhodnutia o rozpočte a ďalších kritizovaných aspektoch situácie na univerzite. "AS bude podporovať vedenie FMK vo všetkých aktivitách a krokoch, ktoré povedú k náprave nedostatkov, k spravodlivému rozdeľovaniu zdrojov a k uspokojeniu potrieb, túžob a predstáv svojich študentov a pedagógov," dodal Magál.



Novozvolený rektor Boča v súvislosti s tým pre TASR uviedol, že voľby v politickom živote, ale aj na iných volených pozíciách sprevádza živý záujem, virvar, kvas a turbulencie. Niekedy sú podľa jeho slov v hre aj ostrejšie argumenty a pseudoargumenty, nielen pravdy, ale aj polopravdy a nepravdy. Podotkol, že po voľbách zvyčajne nastáva čas konštruktívnej práce všetkých zainteresovaných zložiek, skladanie koalícií, veľkých koalícií a podobne. "V tomto vidím hlavú úlohu rektora a dekanov fakúlt," dodal.



UCM v Trnave vníma ako dobrú značku, čo podporil vymenovaním mnohých jej úspechov počas dvadsaťročnej histórie. Z materiálneho hľadiska je UCM v dobrej kondícii, absolventi sú žiadaní na trhu práce. "Toto všetko nás napĺňa hrdosťou, ale aj očakávaniami ešte tesnejšej a ešte viac kolegiálnej spolupráce nielen vo vnútri fakúlt, ale aj medzi fakultami, aby univerzita ako celok predstavovala pridanú hodnotu," uviedol novozvolený rektor.