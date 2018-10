Po obnove plničky by mala opäť prísť na trh minerálna voda Maštinská

Jedná sa o rekonštrukciu už jestvujúcej linky na výrobu a plnenie nesýtenej a sýtenej vody (nápojov) do sklených fliaš a PET fliaš.

Hrnčiarska Ves 7. októbra (TASR) - V Maštinci, ktorý je časťou obce Hrnčiarska Ves v okrese Poltár, chcú obnoviť plničku minerálnej vody, ktorá prestala vyrábať pred zhruba desaťročím. Svoj zámer na inováciu výrobného procesu predložila pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Maštinec Poltár.



"Naším zámerom je inštalácia nového výrobníka nápojov k linke na výrobu nápojov a etiketovačky a výstavba mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Tá bude prečisťovať odpadovú vodu, ktorá vzniká pri výrobe nealkoholických nápojov. Jedná sa o rekonštrukciu už jestvujúcej linky na výrobu a plnenie nesýtenej a sýtenej vody (nápojov) do sklených fliaš a PET fliaš," píše sa v zámere.



Práce by chceli iniciátori začať a ukončiť v roku 2020. Odhadované náklady na stavbu by mali dosiahnuť 1,3 milióna eur. Po spustení prevádzky sa počíta so zamestnaním pre desiatich ľudí.