Matečná piekla trdelník: Je dôležité podporovať lokálne výrobky

Skalica je významná tým, že má až dva výrobky s chráneným zemepisným názvom.

Skalica 18. mája (TASR) - Skalica aj v tomto roku pripravila festival dobrej nálady Trdlofest. Tento rok si prišla upiecť trdelník aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Festival je oslavou Skalického trdelníka, koláča s dierou, prvého pôvodného slovenského potravinárskeho výrobku, ktorý získal ochrannú značku Európskej únie.



"Miestne potraviny sú tým, čo zdobí mnohé regióny. V súčasnom unifikovanom svete začínajú mať regionálne potraviny veľký význam pre spotrebiteľov a naše zdravie," uviedla pri pečení trdelníka ministerka.



Skalica je významná tým, že má až dva výrobky s chráneným zemepisným názvom. "Okrem trdelníka je to aj víno Skalický rubín, ktoré sú jedinečnými na Slovensku. Skalica má výsostné postavenie aj v tom, že trdelník bol prvým potravinárskym výrobkom zo Slovenska, ktorý získal chránené zemepisné označenie v Európskej únii," doplnila Matečná.



Ako ďalej dodala, je mnoho druhov trdelníka, ale s označením Skalický je len jeden a to ten, ktorý sa pečie s orechmi navrchu. "Práve preto fandím všetkým združeniam, ktoré sa snažia zachovávať tieto tradičné výrobky a tradície. Vďaka nim majú ľudia možnosť ochutnať to, čo jedli naši starí rodičia," spresnila ministerka.



Maxitrdelník, ktorý sa počas Trdlofestu tradične pečie, mal tento rok 202 centimetrov. "Pečenie maxitrdelníka so snahou o rekord sme ukončili pred piatimi rokmi, teraz sa už snažíme iba o to, aby mal minimálne dva metre, čo sa nám podarilo aj tentokrát. Snažíme sa tradične výrobky udržovať pri živote a bojujeme za to, aby sme ich zachovávali v pôvodnom stave," vysvetlil riaditeľ združenia Skalického trdelníka Ľudovít Bránecký.