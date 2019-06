Matice slovanských národov sa stretli na kongrese v Martine

Predseda Matice slovenskej na Ukrajine Jozef Hajniš vníma kongres ako jednu z možností stretnúť sa nielen s krajanmi, ale aj s predstaviteľmi rôznych matíc.

Martin 5. júna (TASR) – Matica slovenská má najsilnejšie postavenie medzi maticami slovanských národov, s ktorými ju spája podobný predmet činnosti a kultúra. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper to povedal po otvorení 4. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, na ktorom sa v stredu v Martine zišli zástupcovia Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, Ruska a Rumunska.



"Novinkou oproti minulým ročníkom je, že sme sa rozhodli pozvať aj vedecké ustanovizne iných slovanských národov. Napríklad Bulharskú akadémiu vied, ale aj iné spoločenské organizácie, ktoré sa zaoberajú slovanskou kultúrou a vzájomnosťou. Môžeme len dúfať, že kongres prinesie silnejšiu spoluprácu a nebude to len o stretnutí delegátov a vydaní zborníka. Ale vytvoríme stály informačný orgán, ktorý bude o našich kultúrnych a vedeckých aktivitách vzájomne informovať," uviedol Gešper.



Predseda Matice slovenskej na Ukrajine Jozef Hajniš vníma kongres ako jednu z možností stretnúť sa nielen s krajanmi, ale aj s predstaviteľmi rôznych matíc. "Oboznámiť sa s ich prácou, vymeniť si skúsenosti a viac spoznať život v rôznych štátoch, kde matice existujú a pracujú. Matica slovenská na Ukrajine má viac ako 4000 členov, 11 miestnych odborov a venujeme sa v prvom rade kultúrno-osvetovej činnosti, rozvoju školstva, kultúry, vzdelávania a obnove tradícií Slovákov žijúcich v tomto regióne," vysvetlil Hajniš.



Podotkol, že situácia na Ukrajine nie je priaznivá, ale snažia sa využívať projekty či pomoc Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. "S Maticou slovenskou spolupracujeme už veľmi dávno, v minulom roku sme oslávili 25. výročie našej činnosti. Je to pomoc vo forme detských mládežníckych táborov, rôznych spoločných aktivít na území Slovenska aj Ukrajiny, výmena súborov, vedecko-výskumná činnosť. Považujem túto spoluprácu za veľmi účinnú a obojstranne prospešnú," zdôraznil predseda Matice slovenskej na Ukrajine.



Matica sliezska funguje v sliezskom Tešínsku už viac ako 140 rokov a podľa jej zástupkyne Anny Konderlovej zažila rôzne vzlety, pády a niekoľkokrát bola rozpustená. "Trošičku závidíme vám na Slovensku, pretože máte i priazeň vlády. My sme samostatne hospodáriaci spolok a finančné prostriedky si musíme zaobstarať. Robíme spoločenské akcie, venujeme sa histórii, robíme bádateľskú a múzejnú činnosť. Ale naším hlavným spôsobom je teraz práca s mládežou," dodala Konderlová.