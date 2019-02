Mediátori radia v Prešove bezplatne už štvrtý rok

V projekte, ktorý mediátori za pomoci mesta Prešov pred štyrmi rokmi spustili, plánujú pokračovať aj naďalej. Klientom budú k dispozícii každú stredu.

Prešov 16. februára (TASR) - Projekt bezplatnej mediačnej a probačnej služby na prešovskej radnici existuje už štvrtý rok. Vlani ju využilo 91 ľudí. Ako uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová, spolupráca samosprávy s mediátormi sa im osvedčila. "Je to jedna z ciest, ako vieme spoločne pomôcť ľuďom, ktorí sa často nevedia domôcť spravodlivosti," zdôvodnila.



Záujem o túto bezplatnú službu sa v Prešove každoročne zvyšuje. "Kým v prvom roku jej fungovania prišlo k mediátorom 38 ľudí, o rok ich bolo 44, pred dvomi rokmi 87 a vlani 91. Najviac (53) konzultácií sa v minulom roku týkalo občianskoprávnych problémov, ďalších 37 bolo z oblasti rodinného práva," informuje radnica na svojej webovej stránke. Uvádza tiež, že túto bezplatnú službu vlani na základe odporúčania známych využilo 15 ľudí a najviac klientov (49) sa o nej dozvedelo z informačných kanálov mesta.



Minulý rok mali najviac klientov (40) vo vekovej kategórii nad 66 rokov. "Práve seniori sa často veľmi ťažko domáhajú spravodlivosti. V nás vidia poslednú nádej," uviedol mediátor Jozef Bialončík, ktorý v priestoroch prešovskej radnice poskytuje občanom bezplatné mediačné služby. Za dôležité považuje to, že venujú čas ľudom, ktorí majú pocit, že už nevedia kam ísť, čo robiť. "Keďže mediátor nemôže poskytovať právne rady, mojou snahou je, v rámci možností im poskytnúť informácie, ako sa dá predmetný spor riešiť. Konečné rozhodnutie je však už na nich samých," priblížil.



V projekte, ktorý mediátori za pomoci mesta Prešov pred štyrmi rokmi spustili, plánujú pokračovať aj naďalej. Klientom budú k dispozícii každú stredu. Bialončík tiež uviedol, že do projektu úspešne zapojili aj študentov z Prešovskej univerzity v Prešove.